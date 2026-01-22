Προσήχθησαν τρία άτομα, δύο αδέλφια και μια γυναίκα για την έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου.

Το υλικό από τις κάμερες που εξέτασε η Ασφάλεια για την έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου, οδήγησε στην προσαγωγή τριών ατόμων, δύο αδερφών και μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η Δίωξη Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής εξέταζε την πιθανότητα η επίθεση να σχετίζεται με απαιτήσεις προστασίας από κύκλωμα της νύχτας. Οι Αρχές θεωρούσαν, ότι η έκρηξη ήταν προειδοποιητική, με σκοπό να αναγκάσει τον ιδιοκτήτη να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις κυκλωμάτων της νύχτας και να πληρώνει προστασία.

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε χαρτοσακούλα και οι κατηγορούμενοι είναι γνώριμα άτομα στις αρχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvcnkkboh69?integrationId=40599y14juihe6ly}