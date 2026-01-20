Διήμερο κακοκαιρίας που θα τα έχει όλα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Και η Αττική στο επίκεντρο.

Πρόκειται για μία ισχυρή κακοκαιρία που θα δώσει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, πολλές βροχές, χιονοπτώσεις και επικίνδυνους ανέμους. Η κατάσταση αυτή θα κρατήσει 48 ώρες, δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη, περιμένουμε την κορύφωση αυτού του ισχυρού κύματος κακοκαιρίας και στη συνέχεια θα πάμε σε πιο ομαλές καταστάσεις.

Από σήμερα το μεσημέρι θα βλέπουμε τις πρώτες βροχές να σημειώνονται προς τα νότια τμήματα, σιγά σιγά θα αρχίσει ο καιρός να μεταφέρεται πιο βόρεια και θα επηρεαστεί το σύνολο της χώρας μας. Η κακοκαιρία θα ολοκληρώσει τη δράση της μέσα στην Πέμπτη, όπου και θα αρχίσει να απομακρύνεται προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, για να περιμένουμε την νέα κακοκαιρία, η οποία θα μας έρθει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, Κυριακή με Δευτέρα.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, θα αρχίσει να μετατοπίζεται το κύμα κακοκαιρίας στα ανατολικά, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα δημιουργήσει τον βαρύ καιρό ο οποίος χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στη μία φάση θα έχουμε τις πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, προς τα ανατολικά και νότια και στην άλλη φάση πυκνές χιονοπτώσεις έστω και για λίγες ώρες, σε χαμηλά υψόμετρα, προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Μπορεί να δούμε να το στρώνει αλλά θα λιώσει σχετικά γρήγορα, για 6 με 12 ώρες θα εκδηλώνονται πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα ακόμη και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Όσοι αναμένεται να κινηθούν προς το εθνικό δίκτυο προς Πελοπόννησο, Στερεά, Ήπειρο, Μακεδονία ακόμη και στη Θράκη θα πρέπει να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες, ακόμη και αν τα υψόμετρα που θα κινηθούν δεν θα είναι υψηλά.

Σήμερα, στο επίκεντρο των χιονοπτώσεων παραμένει η ανατολική ηπειρωτική χώρα με ένα ενδεικτικό υψόμετρο τα 500 μέτρα και πάνω. Ανατολική και νότια Θεσσαλία και η Εύβοια, τα βουνά και τα ημιορεινά έχουν ευνοηθεί από αυτήν την πολική αέρια μάζα που συνεχίζει να δραστηροποιείται και σήμερα.

Βροχές θα ξεκινήσουν από τα νότια προς τα βόρεια, καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, από την Κρήτη προς τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Θα βλέπουμε ωστόσο και χιονοπτώσεις στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, προς την περιοχή της κεντρικής Σετρεάς, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, και τη Μακεδονία μέσα στην νύχτα.

Οι άνεμοι ισχυροί έως και 10 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο. Αύριο καθώς το κύμα κακοκαιρίας θα περάσει στο Αιγαίο θα αυξηθούν σημαντικά και οι εντάσεις των ανέμων, θα φθάσουν στα επίπεδα θυέλλης.

Αυτή η κακοκαιρία θα τα έχει όλα μαζί. Θα φέρει δηλαδή και τις πολλές βροχές, επικίνδυνες πλημμύρες, προς την ανατολική και νότια Ελλάδα και τους θυελλώδεις ανέμους αλλά και τα πυκνά χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα.

Η θερμοκρασία σε πτώση, δεν θα ξεπεράσει τους 8 με 10 βαθμούς λίγο πιο αυξημένες οι τιμές στο Αιγαίο, έως και 12 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα στην Αττική, είχαμε κάποιες χιονονυφάδες, προς το Διόνυσο και το Καπανδρίτι, στην Πάρνηθα και τον Άγιο Στέφανο. Ο καιρός θα παραμείνει έτσι μέχρι το μεσημέρι με χιονοπτώσεις στα βόρεια τμήματα και θα ξεκινήσουν και οι βροχές στα πιο χαμηλά υψόμετρα καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα και το βράδυ. Αύριο στον νομό Αττικής , κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, περιμένουμε πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ικανές να δημιουργήσουν σημαντικά πλημμυρικά επεισόδια. Μέχρι 10 βαθμούς ο υδράργυρος.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, μέχρι και αργά το απόγευμα. Προσοχή, μέσα στη νύχτα και αύριο μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες, περιμένουμε να πέσει πυκνό χιόνι,ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Είναι δηλαδή μέσα στις περιοχές που θα δεχθεί χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα, έστω και για λίγες ώρες, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει να το γυρίζει σε βροχή. Ισχυρός άνεμος, μέχρι 6 βαθμούς ο υδράργυρος και παγετός νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα γύρω γύρω από το κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το βαρομετρικό χαμηλό θα περάσει προς την περιοχή της κεντρικής ανατολικής χώρας, επισημαίνουμε την περιοχή του Αργολικού, προς τα εκεί γίνεται πιο οργανωμένο αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Στη συνέχεια η κακοκαιρία θα αρχίσει να ανηφορίζει προς την περιοχή της Αττικής για να καταλήξει προς το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Επομένως, για την επόμενη ημέρα, πολύ μεγάλη προσοχή η Πελοπόννησος - είναι στο βαθύ κόκκινο - ιδιαίτερα περιοχές κοντά στη θάλασσα. Θα περάσει μετά αυτή η κακοκαιρία προς την Αττικοβοιωτία, προσοχή στον νομό Αττικής, κοντά στο μεσημέρι καθώς φαίνεται οτι σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τότε θα έρθει ο μεγάλος όγκος νερού.

Θα περάσει έπειτα στην Εύβοια και τις Κυκλάδες, για να καταλήξει - αφού περάσει και από τις Σποράδες- προς το ανατολικό Αιγαίο, για να επηρεαστεί και η Χαλκιδική.

Η ανατολική και νότια χώρα εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια, η κεντροβόρεια χώρα εμφανίζει πολύ αυξημένες πιθανότητες για έντονες χιονοπτώσεις και για προβλήματα από το θέμα των χιονοπτώσεων.

Από σήμερα το βράδυ και κυρίως αύριο θα πέσει πολύ χιόνι, στα βουνά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, σιγά σιγά θα ανεβαίνει για να επηρεαστεί και η κεντρική Στερεά Ελλάδα, θα πάμε και στη Θεσσαλία, σε πολύ χαμηλά υψόμετρα και προς τη βόρεια Ελλάδα, οι χιονοπτώσεις θα φθάσουν μέχρι και στην περιοχή της Θράκης.

Την Πέμπτη, σιγά σιγά θα αρχίσει αυτό το κύμα να πηγαίνει προς το ανατολικό Αιγαίο, για να πάρουμε μία ανάσα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Προσοχή όμως γιατί αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αφήσει πίσω του άστατες καταστάσεις, ναι μεν θα πάμε σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει οτι θα λείπουν οι βροχές και οι καταιγίδες, με μικρότερη ένταση και διάρκεια.

Περιμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας από την Κυριακή το απόγευμα και κυρίως στις αρχές της άλλης εβδομάδας με πολλές βροχές, τα χιόνια όμως θα εστιάζονται στα βουνά και περιοχές με υψόμετρο τα 1000 μέτρα και πάνω.

