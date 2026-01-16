Είχαν κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης,

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Κόρινθο της Αθηνών-Κορίνθου, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί η κίνηση στη δεξιά λωρίδα και τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών στο ύψος των Μεγάρων.

Κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός ενός εκ των δύο φορτηγών, και χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσειο νοσοκομείο.

H ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το τροχαίο

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα από ΦΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στα Μέγαρα Αττικής. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

