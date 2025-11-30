Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα σε πολλές συγκεντρώσεις αγροτών, λίγο πριν την κάθοδό τους προς τις Εθνικές Όδούς και τα μπλόκα. Διαπραγματεύσεις με την αστυνομία για να τους αφήσουν να περάσουν.

Εκατοντάδες αγρότες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας βγαίνουν σήμερα στους δρόμους, δημιουργώντας μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων δράσεων τους, με στόχο να καταστήσουν σαφή τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Οι αγρότες ζητούν κυρίως στήριξη για την παραγωγή τους, μείωση του κόστους καυσίμων και λιπασμάτων, καθώς και δικαιότερους όρους στις επιδοτήσεις.

Πριν από λίγο ένταση επικράτησε στον κόμβο της Λάρισας μεταξύ αγροτών και αστυνομικών καθώς οι τελευταίοι δεν τους άφησαν να κλείσουν την εθνική οδό στον κόμβο της Νίκαιας, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας - Αθήνας.

Την ίδια ώρα πέφτουν χημικά στο μπλόκο του Πλατύκαμπου. Λίγο νωρίτερα ξεκίνησαν τα τρακτέρ προς τον κόμβο της Νίκαιας, καθώς το ποτήρι φαίνεται πως ξεχείλισε για τον αγροτικό κόσμο.

Πριν τη μία το μεσημέρι τα πρώτα τρακτέρ από την Χάλκη και τον Πλατύκαμπο έφτασαν στον κόμβο της Νίκαιας με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα να ζητούν από την αστυνομία να απομακρύνουν τις κλούβες και να προχωρήσουν στην Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με το larissanet, οι αγρότες ζητούν από τις αστυνομικές δυνάμεις να απομακρυνθούν για να μην έρθουν σε σύγκρουση, τη στιγμή που από άλλα σημεία προσπαθούν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε άλλα σημεία έχουν ήδη υπάρξει εντάσεις με χρήσης χημικών.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων τους, η πίεση αυτή θεωρείται αναγκαία καθώς οι διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους επιδεινώνεται συνεχώς, ενώ οι τιμές των προϊόντων παραμένουν σταθερές ή μειώνονται, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Πού στήνονται τα μπλόκα

Το ραντεβού δόθηκε στη 1.00 μ.μ. στην Εθνική Οδό Καρδίτσας- Αθηνών, μετά το «Δέλτα», προκειμένου να στηθεί Πανκαρδιτσιώτικο «μπλόκο» στον Ε-65, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΟΑΣΚ στον Παλαμά.

Κλούβες των ΜΑΤ έχουν κλείσει τις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου του αυτοκινητόδρομου Ε-65, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση στους διαδηλωτές.

Στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου βρίσκονται εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, σωματείων και απλοί πολίτες του Ν. Καρδίτσας, για να δυναμώσουν τη «φωνή» του αγώνα επιβίωσης.

Στη Βοιωτία, ήδη τα πρώτα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στον περιφερειακό του Ορχομενού, με τους αγρότες της περιοχής να αποκλείουν συμβολικά την κυκλοφορία στον δρόμο για Λιβαδειά και να δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα.

Στη Φθιώτιδα συνεχίζονται προετοιμασίες, με στόχο στις 5 Δεκέμβρη να συγκεντρωθούν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στον χώρο της Εκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική Οδό.

Τα αιτήματα των αγροτών

Το διεκδικητικό πλαίσιο του αγώνα έχει ως εξής:

-Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.

-Κατώτατες εγγυημένες τιμές, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα.

-Μείωση του κόστους παραγωγής.

-Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια.

-Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

-Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

-Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής σε κάθε περιοχή (άρδευση και αντιπλημμυρική - αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

-Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

-Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία.

Ξεχωρίζουν ακόμα δύο φλέγοντα ζητήματα:

-Σε σχέση με την ευλογιά στην κτηνοτροφία, να γίνει εμβολιασμός, να δοθεί πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα, αλλά και βοήθεια για τη δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Ταυτόχρονα στηρίζουν όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων, καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

-Για τις εξελίξεις με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ απαιτούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να μην πληρώσουν οι παραγωγοί τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα των εμπλεκόμενων στη δημοσιότητα.

Τα προγραμματισμένα μπλόκα

Στις 5 Δεκέμβρη θα στηθεί το μπλόκο του δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας, στον δρόμο Χαλκίδας - Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό αγροτικό σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του μπλόκου.

Τις μηχανές ζεσταίνουν και στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας μετά από σύσκεψη στο Αμύνταιο, όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την περιοχή του Αμυνταίου και της Εορδαίας, αποφασίστηκε η δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, 2 Δεκέμβρη, στη 1 μ.μ. το μεσημέρι.

«Αποφασίσαμε ότι το δίκιο του αγώνα μας θα το κερδίσουμε συντονισμένοι πανελλαδικά με τα τρακτέρ στον δρόμο. Το αίτημα που μας ενώνει όλους είναι η επιβίωσή μας!» σημειώνει ο Αγροτικός Σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών πραγματοποίησε μαζική σύσκεψη αγροτών την Τετάρτη, ενημερώνοντας για τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης. Οι αγρότες αποφάσισαν να βγουν στα μπλόκα την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη, με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Και στην Πέλλα, μετά από γενική συνέλευση του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Πέλλας «Η Ενότητα», αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταξη γεωργικών μηχανημάτων την Τρίτη 2 Δεκέμβρη στις 12 το μεσημέρι.