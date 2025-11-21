Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει την Orange Week Athens 2025 από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Με κεντρικό μήνυμα «Η τέχνη μάς ενώνει ενάντια στην έμφυλη βία», η Αθήνα θα φιλοξενήσει μια σειρά δωρεάν εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.

Xάρης Δούκας: «Σπάμε τη σιωπή. Η τέχνη μας ενώνει ενάντια στην έμφυλη βία»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η έμφυλη βία δεν είναι μια αόρατη πραγματικότητα. Είναι μια “πληγή” που απαιτεί συλλογική δράση κι ευθύνη. Με την Orange Week Athens 2025, σπάμε τη σιωπή. Η τέχνη μας ενώνει ενάντια στην έμφυλη βία. Ενώνουμε δυνάμεις με δημιουργούς, φορείς και πολίτες, για να χτίσουμε μία Αθήνα, που στηρίζει, προστατεύει και δεν μένει ποτέ σιωπηλή απέναντι στη βία».

Η Αντιδήμαρχος Ισότητας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μαρία Στρατηγάκη, τόνισε: «Τιμούμε τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών με μία σειρά κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων. Στον Δήμο Αθηναίων, όχι μόνο υποστηρίζουμε τις γυναίκες- θύματα βίας με δομές φιλοξενίας και υπηρεσίες, αλλά και αφυπνίζουμε τους πολίτες για την έκταση αυτού του εγκλήματος που μαστίζει τις κοινωνίες μας».

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, Ελένη Ζωντήρου, επισήμανε: «Με θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές δημιουργίες, συζητήσεις και παρεμβάσεις ενημέρωσης, η πόλη μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό χώρο ευαισθητοποίησης και συμμετοχής. Προσκαλούμε το κοινό να συνδεθεί, να ενημερωθεί και να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της ισότητας και στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών».

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας των Ηνωμένων Εθνών από το Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, (Πνευματικό Κέντρο, Ακαδημίας 50) | 18:00 – 21:00 | Προβολή ταινίας «Αδέσποτα Κορμιά» της Ελίνας Ψύκου, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ WIFT GR - Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα την ανάδυση του νεοσυντηρητισμού και την επίθεση στα έμφυλα δικαιώματα. Θα συμμετέχουν η δημιουργός της ταινίας, Ελίνα Ψύκου, η αντιπρόεδρος WIFT, δημοσιογράφος και ντοκιμαντερίστρια, Νιόβη Αναζίκου, η σκηνοθέτρια και μέλος ΔΣ WIFT, Μαρία Χατζηγιάννη.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας του Δήμου Αθηναίων, (Λήθης 2 και Αγίου Μελετίου) | 09:30 – 12:30 | Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης.

Κλειστό εργαστήριο για γυναίκες που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας. Συντονίζουν: Κατερίνα Τρίκκα, Ελευθερία Πετρακάκη, Προσωποκεντρικές Ψυχοθεραπεύτριες – Μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Προσέγγισης.

Πλατεία Κοραή | 12:00 – 18:00 | Statistics 15 Performance.

Εικαστική Επιτέλεση (Performance) για τις Γυναικοκτονίες με τη συμμετοχή ομάδας γυναικών υπό την καθοδήγηση της καλλιτέχνιδος Ελευθερίας Ρίζου.

12:00 – 18:00 | Ενημερωτική καμπάνια για ζητήματα περιγεννητικής βίας.

Παρατηρητήριο Μαιευτικής Βίας και ΊΑΣΙΣ ΑμΚΕ.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, (Λεωνίδου, Γερμανικού και Μυλλέρου, εξωτερικός χώρος) | 19:00 – 20:00 | Performance Dreamcatcher.

Εικαστική Επιτέλεση (Performance) για την έμφυλη βία της Ελευθερίας Ρίζου.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Δημοτική Αγορά Κυψέλης | 17:30 – 19:00 | Βιωματικό εργαστήριο με προβολή βίντεο με τίτλο «Τα ζευγάρια».

19:30 – 21:00 | Βιωματικό εργαστήριο με προβολή βίντεο με τίτλο «Κλιμάκωση».

Τα εργαστήρια αφορούν το πώς αναγνωρίζουμε τα σημάδια της κακοποίησης.

Συντονίζει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΔΥΝΑΜΕ – ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν και θα γίνει μέσω δήλωσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, (Πνευματικό Κέντρο, Ακαδημίας 50) | 09:00 – 15:00 | Ημερίδα με θέμα την Περιγεννητική Βία και τη Μητρότητα. Συντονίζει η Κωνσταντίνα Νούσια. Κεντρικός ομιλητής ο Γεώργιος Π. Χρούσος.

Παρέχεται διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων (Κτήριο Β, Λεωνίδου και Μυλλέρου, Μεταξουργείο) | 20:00 – 21:00 | Performance ‘’The Tomb Within Μe’’(2025).

Εικαστική επιτέλεση (performance) της Μαργαρίτας Πέτροβα για ζητήματα έμφυλης βίας, τραύμα, εγκλεισμό και έμφυτη ανάγκη για αυτοπροστασία. Το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά και σχεδιάστηκε ειδικά για την Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Orange Week.

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Θέατρο Πορεία, (Τρικόρφων 3, Αθήνα) | 18:00 – 20:30 | Pietà - Μια παράσταση θεάτρου ντοκιμαντέρ για τις γυναικοκτονίες.

Στο τέλος της παράστασης, που έχει διάρκεια 90 λεπτά, θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση/παρέμβαση. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν η σκηνοθέτρια/δραματουργός της παράστασης Μάρθα Μπουζιούρη, η Ελένη Κρεμαστιώτη (μητέρα της Ερατούς Μανωλακέλλη), η Ρόζα Φωτιάδου (μητέρα της Σοφίας Σαββίδου), η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα, η ηθοποιός Νικόλ Δημητρακοπούλου. Συντονίζει η δημοσιογράφος Ελεονώρα Ορφανίδου.

Παρέχεται διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστραλίας.

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων, (Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης, Θησείο) | 17:00 | Παρουσίαση βιβλίου «Ενδοοικογενειακή βία και κοινωνική εργασία - Θεωρίες, αξιολόγηση και παρεμβάσεις».

Επιστημονική επιμέλεια: Κωνσταντίνα Σκλάβου, Στέλλα Παπαμιχαήλ.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Όλγα Βερικάκη, Όλγα Δούρου, Γιώργος Νικολαΐδης, Σοφοκλής Παναγιώτου. Συντονίζει η δημοσιογράφος Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου.

Παρέχεται διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν με σειρά προτεραιότητας.