Τι είπε για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, στην απολογία του.

«Δεν αντιλήφθηκα τον πρώην σύντροφο της Κυριακής Γρίβα. Όλα έγιναν μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα. Η πρώτη στιγμή που κατάλαβα τι συμβαίνει ήταν όταν άκουσα τις φωνές της Κυριακής. Τότε, βγήκα αμέσως», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος, ο οποίος ήταν στο φυλάκιο την ώρα της δολοφονίας της 28χρονης κοπέλας, χωρίς να κάνει το παραμικρό για να αποτρέψει το έγκλημα.

Ο αστυνομικός που κατηγορείται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Νωρίτερα, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με τον ίδιο περιοριστικό όρο ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, που το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα της είπε, όταν κάλεσε ζητώντας βοήθεια, πως το περιπολικό δεν είναι ταξί.

Την περασμένη εβδομάδα απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας το μοιραίο βράδυ, η οποία φέρεται να υποστήριξε πως έπραξε το καθήκον της, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να περάσει την πόρτα του ανακριτικού γραφείου και η κατηγορούμενη επόπτρια.