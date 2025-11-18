Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό», όπου λίγο αργότερα κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται ο 58χρονος να υπέστη καρδιακή ανακοπή είτε πριν είτε μετά το τροχαίο.
Μαρτυρίες για έντονο επεισόδιο με μοτοσικλετιστές
Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο 58χρονος έφερε κακώσεις στο κεφάλι, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να δέχθηκε χτυπήματα από δύο άτομα που επέβαιναν σε διερχόμενο δίκυκλο, το οποίο πιθανόν σχετίζεται με το συμβάν.
Μάρτυρες κάνουν λόγο για έντονο καβγά που είχε προηγηθεί μεταξύ του οδηγού και δύο νεαρών μοτοσικλετιστών, καθώς, σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 58χρονος φαίνεται πως τους έκλεισε τον δρόμο και ακολούθησε συμπλοκή.
Πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι ένα από τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν ικανό να προκαλέσει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.