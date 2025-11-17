Μαζική και ειρηνική η πορεία στη Θεσσαλονίκη για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Ολοκληρώθηκε η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη αφού φοιτητές και εργαζόμενοι, κόμματα και συνδικάτα, πολιτικές κινήσεις και οργανώσεις τίμησαν τους αγωνιστές για την ελευθερία και τη Δημοκρατία.

Η διαδήλωση ήταν μαζική και ειρηνική καθώς οι συμμετέχοντες κινήθηκαν από την Πολυτεχνική Σχολή μέσω των οδών Εθνικής Αμύνης και Τσιμισκή. Στο ύψος του γενικού προξενείου των ΗΠΑ κάποιοι από τους διαδηλωτές άναψαν πυρσούς και έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ στο οδόστρωμα.

Ένα τμήμα της πορείας, κυρίως άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, συνέχισε προς την Καμάρα και έφτασε απέναντι από τις κλούβες της αστυνομίας, οι οποίες έκλειναν το δρόμο προς τα πανεπιστήμια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπό την πίεση των αστυνομικών δυνάμεων, κάποιοι διαδηλωτές έσπασαν μερικά μπουκάλια στο οδόστρωμα και φωνάζοντας συνθήματα, κινήθηκαν ξανά προς το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και υπό τη συνοδεία διμοιριών των ΜΑΤ έφτασαν στο ύψος της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς.

Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης έχουν δοθεί στην κυκλοφορία. Πριν από την πορεία έγιναν συνολικά έντεκα προσαγωγές και δύο συλλήψεις για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων, κατά περίπτωση.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ