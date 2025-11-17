Η τάση του καιρού έως τις 27/11, σύμφωνα με το δελτίο του Σάκη Αρναούτογλου.

Συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα το επόμενο 10ήμερο και τα φαινόμενα απαιτούν προσοχή, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Δεν αποκλείεται έως τις 26 Νοεμβρίου η δυτική Ελλάδα να δέχεται βροχές, τονίζει στο δελτίο καιρού που ανάρτησε στο YouTube. «Πάμε σε εμμονική κατάσταση, θέλουν προσοχή οι βροχές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα», συμπλήρωσε και ευχήθηκε να πέσουν… έξω τα προγνωστικά στοιχεία και να μην κρατήσουν τόσο οι βροχές.

Από απόψε ο καιρός θα είναι πιο άστατος στη βορειοδυτική Ελλάδα. Στην Κέρκυρα, τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της Ηπείρου αναμένονται βροχές και καταιγίδες, που θα είναι τοπικά ισχυρές. Πιο τοπικές μπόρες, εξασθενημένες, θα εκδηλωθούν στην υπόλοιπη Ήπειρο, το κεντρικό Ιόνιο, την ορεινή δυτική Θεσσαλία και στη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Αύριο, Τρίτη (18/11) θα συνεχιστούν οι βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ δεν αποκλείεται να βρέξει σε περιοχές της Μακεδονίας. Από το βράδυ της Τετάρτης (19/11) κάποιες αξιόλογες βροχές θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως και στη δυτική και τη βόρεια Θεσσαλία.

Στα δυτικά, τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να προκαλέσουν προβλήματα πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως. Λόγω των επαναλαμβανόμενων βροχών σε κορεσμένο έδαφος δεν αποκλείονται οι υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων, η συσσώρευση νερού στους δρόμους και η αυξημένη πιθανότητα για κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

«Περισσότερη προσοχή χρειάζεται στην Ήπειρο, το κεντροβόρειο κυρίως Ιόνιο και τη δυτική Στερεά, γιατί εκεί φαίνεται βροχές θα κρατήσουν πολλές ημέρες. Αν δεν αλλάξει κάτι ίσως να έχουμε κατά διαστήματα ισχυρές βροχές», προειδοποιεί, καθώς οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως την Παρασκευή.

«Χρειάζεται μεγάλη προσοχή εκεί. Καλό είναι οι αρχές να βρίσκονται αυξημένη ετοιμότητα και οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις», όταν εντείνεται η βροχή, συστήνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=oFaNv5w5UVA}