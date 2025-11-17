Ανάρτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου έκανε ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας.

«Το “Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ” της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του ’73 δεν ήταν μόνο ένα σύνθημα. Ήταν ένα αίτημα για αξιοπρέπεια, για μία ζωή χωρίς φόβο» αναφέρει σε μήνυμά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Ένα αίτημα για Δημοκρατία, που κερδίζεται από ανθρώπους που έχουν ένα συλλογικό όραμα και τολμούν» προσθέτει ο κ. Δούκας.

«Την παρακαταθήκη αυτή θέλουμε να κρατάμε ζωντανή στην Αθήνα, παλεύοντας κάθε μέρα για μια πόλη ανθρώπινη, δίκαιη και ειρηνική για όλους» καταλήγει στο μήνυμά του ο κ. Δούκας.

{https://x.com/h_doukas/status/1990326529025261806?s=20}