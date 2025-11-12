Η πλατεία Παύλου Μελά (πρώην πλατεία Ρηγίλλης) αποκτά νέα ζωή.

Ο Δήμος Αθηναίων ολοκλήρωσε τις εργασίες αναβάθμισης, με την ευγενική συνεισφορά του Νικόλαου Πατέρα, ομορφαίνοντας ένα ιστορικό και πολυσύχναστο σημείο στο κέντρο της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η πόλη μας αλλάζει με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και αναδεικνύουν τον δημόσιο χώρο. Η ανάπλαση της πλατείας Παύλου Μελά, όπου βρίσκεται το μνημείο των τριών πεσόντων ηρώων των Ιμίων, είναι μια πράξη σεβασμού στην ιστορική μνήμη. Με την πολύ σημαντική συμβολή του κ. Νικόλαου Πατέρα αναβαθμίζουμε την περιοχή. Όταν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με διαφάνεια και κοινωνικό πρόσημο, το όφελος επιστρέφει στην ίδια την πόλη και στους κατοίκους της».

Από την πλευρά του ο Νικόλαος Πατέρας, ανέφερε: «Είχαμε μια άψογη συνεργασία για άλλη μια φορά με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Με μεγάλη χαρά συμβάλαμε στην αναβάθμιση αυτού του όμορφου χώρου για τους πολίτες της Αθήνας. Ελπίζω να τον χαρούν μικροί και μεγάλοι».

Η νέα εικόνα της πλατείας Παύλου Μελά

Η δωρεά στον ευρύ κοινόχρηστο χώρο της πλατείας Παύλου Μελά αφορά:

Αποκατάσταση της πλακόστρωσης στο σημείο, όπου βρισκόταν το περίπτερο επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, έμπροσθεν του διατηρητέου κτιρίου.

Αλλαγή φωτιστικών με νέων τύπου LED.

Επισκευή τοπικών φθορών στη δαπεδόστρωση.

Καθαρισμό και επίχρισμα του σιντριβανιού.

Τοποθέτηση κιγκλιδώματος στο κράσπεδο του παρτεριού.

Καθαρισμό χώρου πρασίνου και κλαδέματα.

Φύτευση 60 νέων φυτών, θάμνων και δενδρυλλίων.

Καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου των Ιμίων.

