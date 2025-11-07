Τριήμερη κακοκαιρία προ των πυλών με βροχές και καταιγίδες, πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα - Η πρόγνωση Κολυδά.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει άρδην το σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες να κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους. Η κακοκαιρία θα πλήξει κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας με τα προγνωστικά μοντέλα να «δείχνουν» ότι αναμένονται σημαντικές ποσότητες νερού που χρήζουν προσοχής και είναι ικανές να προκαλέσουν κατά τόπους προβλήματα. Αναλυτικά, επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις βραδινές ώρες σήμερα και από τα δυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αύριο θα επηρεάσουν και τη λοιπή χώρα.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι «Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το δυτικό υετικό μέτωπο να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη. Σε ισχύ έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού.Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί–κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού του.»

H ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

{https://x.com/KolydasT/status/1986783787577917917}

«Καμπανάκι» από την ΕΜΥ: Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα - Η πρόγνωση του καιρού

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, βγάζοντας πορτοκαλί συναγερμό για πέντε περιοχές. Σύμφωνα με αυτό η κακοκαιρία που πλησιάζει από την Ιταλία θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα.Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Τη Δευτέρα (10-11-25)μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.