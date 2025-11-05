Αντί αναβολής, διακοπή για 10 Νοεμβρίου αποφάσισε το δικαστήριο.

Ρεκόρ ταχύτητας σημείωσε η Δικαιοσύνη στην υπόθεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis.

Μέσα σε σχεδόν ενάμιση μήνα από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, όχι μόνο καθαρογράφτηκε το σκεπτικό του δικαστηρίου το οποίο αριθμεί 2.885 σελίδες (!) αλλά προσδιορίστηκε και η δίκη σε δεύτερο βαθμό με τους δύο άλλοτε προστατευόμενους μάρτυρες να κάθονται, με fast-track διαδικασίες στο εδώλιο του κατηγορουμένου για δεύτερη φορά.

Αυτό που φαντάζει ακατόρθωτο σε άλλες υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, το …κατάφερε η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κ. Ευθαλία Τσιρόγλου, λόγω του φόβου παραγραφής των αδικημάτων καθώς το Φεβρουάριο του 2026 συμπληρώνεται οκταετία από την τέλεση των πράξεων.

Έτσι, αμέσως μετά την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, η Δικαιοσύνη μπήκε σε έναν αγώνα δρόμου για την καθαρογραφή της προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» για να δικαστούν και πάλι ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και η Αικατερίνη Κελέση για τα ίδια αδικήματα, για τα οποία κρίθηκαν ένοχοι σε πρώτο βαθμό, της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος πολιτικών.

Με την έναρξη της διαδικασίας ο συνήγορος του Φιλίστορος Δεστεμπασίδη, Ιπποκράτης Μυλωνάς, εμφανιζόμενος ως άγγελος ζήτησε την αναβολή της δίκη αφού, όπως εξήγησε ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται, λόγω χειρουργικής επέμβασης. Το δικαστήριο όμως απέρριψε το αίτημά του και προχώρησε στη διακοπή της δίκης για τις 10 Νοεμβρίου, λόγω του κινδύνου παραγραφής των αδικημάτων.

Στο δικαστήριο επανέλαβαν την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας οι ίδιοι πολιτικοί- μηνυτές των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων και συγκεκριμένα, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας, η σύζυγος του Λίνα Νικολοπούλου, Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μάριος Σαλμάς και ο Νίκος Μανιαδάκης.

Παρόντες στη δικαστική αίθουσα ήταν ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, η σύζυγό του Λίνα Νικολοπούλου και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες καταδικάστηκαν για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε 25 και 33 μήνες φυλάκιση αντίστοιχα με αναστολή.