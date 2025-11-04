Για ισχυρά φαινόμενα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Με ανάρτησή του στο facebook, ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «φυσιολογικά... καρεκλοπόδαρα» τις επόμενες ώρες, μεταξύ άλλων και στην Αττική.

Όπως αναφέρει οι περιοχές που θα βρεθούν στη δίνη της κακοκαιρίας είναι οι: Χαλκιδική, Σποράδες, βόρειο Αιγαίο , Μαγνησία, Εύβοια και Αττική!

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Φυσιολογικά για την εποχή «καρεκλοπόδαρα» τις επόμενες ώρες σε Χαλκιδική, Σποράδες, βόρειο Αιγαίο , Μαγνησία, Εύβοια και Αττική!

Τα φαινόμενα στις παραπάνω περιοχές κατά διαστήματα θα συνεχιστούν και τη νύχτα.

Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο που είχε εκδώσει χτες.

Συγκεκριμένα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.