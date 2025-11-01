Ο Δήμος Αθηναίων κατέκτησε δύο σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις στον τομέα του τουρισμού.

Τη σημαντική διάκριση της πόλης της Αθήνας, σχολίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος σημείωσε: «Η διάκριση της Αθήνας ως κορυφαίου πολιτιστικού προορισμούείναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Το βραβείο αυτό ανήκει στους ανθρώπους της πόλης, τους επαγγελματίες του τουρισμού, τους δημιουργούς και τους εργαζόμενους που καθημερινά κρατούν ζωντανό τον παλμό της Αθήνας. Στην πόλη μας το παρελθόν συναντά το μέλλον, ο πολιτισμός τη σύγχρονη ζωή και η παράδοση την καινοτομία. Με σχέδιο και συνέπεια, ανεβαίνουμε σταθερά στον ευρωπαϊκό χάρτη του πολιτισμού και του τουρισμού. Συνεχίζουμε για μια Αθήνα ανοιχτή, βιώσιμη, περήφανη για την ταυτότητά της και ελκυστική για όλο τον κόσμο».

Ο Δήμος Αθηναίων κατέκτησε δύο σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις στον τομέα του τουρισμού, στα φετινά 32α World Travel Awards -τα οποία αποτελούν θεσμό διεθνούς κύρους για την τουριστική βιομηχανία- κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Προορισμού (Europe’s Leading Cultural City Destination), καθώς και του καλύτερου Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών Πόλης της Ευρώπης (Europe’s Leading City Tourist Board).

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ιωάννης Γεώργιζας, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι’ αυτές τις διακρίσεις καθώς είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής που υλοποιούμε μέσω του This is Athens και του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων. Με στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες προβάλλουμε διεθνώς την ταυτότητα της Αθήνας ως ενός σύγχρονου, βιώσιμου και πολιτιστικά πλούσιου προορισμού, ικανού να φιλοξενεί σημαντικά συνέδρια και εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Ανταγωνιστικός πολιτιστικός και συνεδριακός προορισμός

Στην κατηγορία του κορυφαίου ευρωπαϊκού πολιτιστικού προορισμού, η Αθήνα επικράτησε ανάμεσα σε σημαντικές πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, η Πράγα, η Ρώμη, η Βενετία, το Ντουμπρόβνικ, το Εδιμβούργο, η Λισαβόνα, το Πόρτο και η Πάλμα (Μαγιόρκα).

Αντίστοιχα, στην κατηγορία του καλύτερου Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών, η ελληνική πρωτεύουσα αναδείχθηκε πρώτη μεταξύ πόλεων όπως η Μαδρίτη, η Λισαβόνα, η Ρώμη, το Μπατούμι, το Λονδίνο και το Βερολίνο και το Μπατούμι

Οι νέες αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη στρατηγική του Δήμου Αθηναίων για την ανάδειξη της πόλης ως ανταγωνιστικού και βιώσιμου πολιτιστικού προορισμού. Μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας υλοποιούνται δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, όπως το ετήσιο «Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων», αλλά και πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, όπως η δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο.

Ταυτόχρονα, το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens – CVB) προωθεί την ελληνική πρωτεύουσα ως ιδανικό προορισμό για συνέδρια, συναντήσεις και εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μέσα από μεγάλες διοργανώσεις, όπως το This is Athens – Agora (το μεγαλύτερο B2B event της πόλης όπου κάθε άνοιξη συναντώνται επαγγελματίες του τουρισμού από όλο τον κόσμο).

Τα δύο βραβεία έρχονται να προστεθούν στη σειρά σημαντικών διακρίσεων που έχει κατακτήσει η Αθήνα τα τελευταία χρόνια στην ίδια διοργάνωση. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η πόλη είχε αναδειχθεί Κορυφαίος Παγκόσμιος Πολιτιστικός Προορισμός, καθώς και Κορυφαίος Ευρωπαϊκός City Break Προορισμός.