Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μίλησε ανοιχτά για τα οικονομικά αδιέξοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα και τη θέση του στο εσωκομματικό σκηνικό του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Δούκας περιέγραψε την πραγματική εικόνα των δήμων, που –όπως είπε– «παλεύουν να επιβιώσουν», και παρουσίασε το σχέδιό του για τη διατήρηση των δημοτικών τελών, την αντιμετώπιση της αστεγίας και την προώθηση αναπτυξιακών έργων στην Αθήνα.

Στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στα οικονομικά των δήμων, τα έργα στην πρωτεύουσα και τις πολιτικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Δούκας περιέγραψε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση για την τοπική αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι «60 με 70% των δήμων είναι στο κόκκινο» και ότι «παλεύουν να τα βγάλουν πέρα». Όπως είπε, η κυβέρνηση παρακρατεί περίπου 4,5 δισ. ευρώ από θεσμοθετημένους πόρους που θα έπρεπε να αποδίδονται στους δήμους, προκαλώντας «φτωχοποίηση» της αυτοδιοίκησης. Ζήτησε την ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, ενώ πρότεινε δυναμικές κινητοποιήσεις ενόψει της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, ακόμη και εικονικά «κλεισίματα» δήμων.

Αναφορικά με τα δημοτικά τέλη, ο δήμαρχος τόνισε πως στόχος του είναι να παραμείνουν σταθερά και φέτος, παρά τις πιέσεις και τις αυξήσεις στο νερό και σε άλλες υπηρεσίες. «Η κατάσταση είναι στο μη παρέκει, όμως δίνουμε μάχη να μην τα αυξήσουμε», υπογράμμισε.

Για το πρόβλημα της αστεγίας, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι στην Αθήνα καταγράφονται πάνω από 1.500 άστεγοι, τονίζοντας ότι απαιτούνται περισσότερες δομές φιλοξενίας. Παράλληλα, παρουσίασε την πρωτοβουλία του δήμου για τη δημιουργία “job center” που θα βοηθήσει ευάλωτες ομάδες να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφορικά με τα έργα υποδομής, σημείωσε ότι η αναστροφή της Αμαλίας ολοκληρώνεται σε δύο με τρεις εβδομάδες, ενώ το έργο της Όλγας βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Για την ανάπλαση του Βοτανικού, εκτίμησε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο γήπεδο τον Ιούνιο του 2027 και πως αμέσως μετά θα ξεκινήσει η κατεδάφιση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Τέλος, αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας ζήτησε ένα «μεγάλο, ανοιχτό, δημοκρατικό συνέδριο» που θα καθορίσει τη νέα πολιτική κατεύθυνση του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ότι η αυτόνομη πορεία και η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να αποτελέσουν συλλογική και συνειδητή επιλογή.