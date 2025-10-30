Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ, τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ μοιράζει την Κυριακή (2/11).

Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε σήμερα (30/10) με χρηματικό έπαθλο πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 25, 32, 39, 42, 45 και Τζόκερ το 8.

Άλλο ένα τζακ ποτ, το έκτο διαδοχικό, σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση. Ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές, ενώ πέντε δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Κυριακής (2/11) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=p6Hh9LRc6IE}

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.