Διεύρυνση ωραρίου για την έκδοση νέων ταυτοτήτων σε 33 αστυνομικά τμήματα, όλη η λίστα.

Για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών για την έκδοση νέων αστυνομικών ταυτοτήτων, αποφασίστηκε η επέκταση ωραρίου λειτουργίας σε 33 Γραφεία Ταυτοτήτων σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας.

Με την πρωτοβουλία αυτή αναμένεται ότι θα μειωθούν σημαντικά οι χρόνοι αναμονής και επακόλουθα θα αυξηθεί η διαθεσιμότητα ραντεβού. Οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ενότητας στο gov.gr, επιλέγοντας Υπηρεσία, ημέρα και ώρα που τους εξυπηρετεί.

Η λίστα με τα νέα 33 γραφεία με διευρυμένο ωράριο για την έκδοση νέας ταυτότητας

Αττική: Συντάγματος, Κυψέλης, Ακροπόλεως, Ομόνοιας, Φιλοθέης-Ψυχικού, Ζωγράφου, Νέας Σμύρνης, Δάφνης – Υμηττού, Ηρακλείου, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Μεταμόρφωσης, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Χαλανδρίου, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Χαϊδαρίου, Δημοτικού Θεάτρου, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Αχαρνών, Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου και Παιανίας.

Θεσσαλονίκη: Λαγκαδά.

Λοιπή Ελλάδα: Μαλεβιζίου (Ηράκλειο), Αβδήρων (Ξάνθη), Νέστου και Παγγαίου (Καβάλα), Σαπών (Ροδόπη), Αλεξάνδρειας (Ημαθία) και Υποδιεύθυνση Θήρας (Κυκλάδες).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων παρέχονται στον Οδηγό του Πολίτη της Ελληνικής Αστυνομίας εδώ



