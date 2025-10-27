Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 23 κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και μια κατηγορούμενη βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των 37 κατηγορούμενων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κύκλος των απολογιών έκλεισε στον Ευαγγελισμό, με τον ανακριτή και την εισαγγελέα να μεταβαίνουν εκεί για την απολογία. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά 13 πρόσωπα, 23 κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και μια κατηγορούμενη βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Προφυλακισμένοι οι 13 από τους 37 κατηγορούμενους

Νωρίτερα, ελεύθερος με όρους αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. «Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά», φέρεται να είπε. Απομένει η απολογία ενός κατηγορουμένου που βρίσκεται στον νοσοκομείο. Ανακριτής και εισαγγελέας θα λάβουν εκεί την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυο από τους 3 προφυλακισθέντες αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται χωρίς, ωστόσο, να πείσουν με τους ισχυρισμούς τους καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση τους. Ο πρώτος, ο οποίος σύμφωνα με την κατηγορία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος, ισχυρίστηκε πως κατηγορείται άδικα .

«Άδικα κατηγορούμαι για την υπόθεση αυτή, επειδή δεν έχουν καταφέρει να βρουν τους πραγματικούς υπαίτιους» φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή ενώ ισχυρίστηκε πως εμπιστεύτηκε έναν μεσίτη δίνοντας του τους κωδικούς του taxisnet. «Γνώριζα ότι θα υποβάλλω αίτηση ως νέος αγρότης. Εκείνος πέρασε στην ιδιοκτησία ψευδώς αγροτεμάχια χωρίς να το γνωρίζω . Μου ανέφεραν ότι όλα είναι νόμιμα» φέρεται να υποστήριξε.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα καλλιεργητής βαμβακιού, σύμφωνα με τις Αρχές, εν γνώσει του δήλωνε μη ορθά στοιχεία αναφορικά με αγροτεμάχια που φέρεται να μίσθωνε.

«Είμαι κατ’ επάγγελμα αγρότης 40 χρόνια στην Πέλλας , καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζούμε από αυτό» είπε απολογούμενος υποστηρίζοντας και ο ίδιος ότι εμπιστεύτηκε έναν μεσίτη στην περιοχή για να του βρει και άλλες εκτάσεις και «να αυξήσω την παραγωγή μου». «Μου παρέδωσε χάρτες, μου υπέδειξε τα αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα και κάλυψα όλα τα αγροτικά έξοδα» φέρεται να ισχυρίστηκε.

«Έχω παραδώσει όλα τα αγροτικά τιμολόγια εσόδων - εξόδων για την παραγωγή μου ενώπιον του ανακριτή , χωρίς ωστόσο να αξιολογηθούν. Θεωρώ απολύτως άδικη την προφυλάκιση μου επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να εντοπίσει τους πραγματικούς ενόχους» ήταν η αντίδραση του μετά την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση.