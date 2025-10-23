Η ανήλικη διασκέδαζε σε γνωστό μπαρ στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι και περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, βγαίνοντας από το μαγαζί αισθάνθηκε μία ξαφνική αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Σε αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων βρίσκονται οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων για να διαπιστώσουν αν είχε γίνει κατανάλωση αλκοόλ, σε τι συγκέντρωση και αν υπήρξε συνδυασμός με άλλες ουσίες που να εξηγεί το πνευμονικό οίδημα που υπέστη η άτυχη 16χρονη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στο Γκάζι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και παρέδωσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του που μόλις είχε παραλάβει από το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ζητώντας να γίνει νεκροψία-νεκροτομή στο παιδί του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές, η ανήλικη διασκέδαζε σε γνωστό μπαρ στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι και περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, βγαίνοντας από το μαγαζί αισθάνθηκε μία ξαφνική αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Την ίδια νύχτα το ΕΚΑΒ παρέλαβε άλλα 2 με 3 παρόμοια περιστατικά με δηλητηρίαση από αλκοόλ. Όλα από τον ίδιο δρόμο στο Γκάζι.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους έχει αυστηροποιηθεί: η πώληση ή προσφορά αλκοόλ σε ανήλικους συνιστά κακούργημα, που μπορεί να επιφέρει πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Προκύτουν βάσιμα ερωτήματα:

1)Γιατί μπόρεσε να μπει μόνη της η 16χρονη στο μπαρ;

2)Γιατί της έδωσαν αλκοόλ;

3)Ποια ήταν η ποιότητα του αλκοόλ;

4)Γιατί οι έρευνες της Αστυνομίας ξεκίνησαν αρκετές μέρες μετά;

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ από το απόγευμα της Τετάρτης, ούτε το ΕΚΑΒ ούτε το Νοσοκομείο ενημέρωσαν την Αστυνομία άμεσα -ως όφειλαν- για να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για συλλογή στοιχείων. Ισχυρισμό που επανέλαβε μέσω επίσημης ανακοίνωσης η ΕΛ.ΑΣ, το πρωί της Πέμπτης.

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.»

Ωστόσο, τόσο ο υπουργός Υγείας όσο και το νοσοκομείο αντικρούουν τον ισχυρισμό της ΕΛ.ΑΣ λέγοντας πως είχε ενημερωθεί σχετικά. Συγκεκριμένα, ο πρώτος, μιλώντας στο Action24 το πρωί της Πέμπτης, είπε μεταξύ άλλων πως «μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση του περιστατικού, δεν το γνωρίζω».

Από την πλευρά του, το νοσοκομείο εξέδωσε σχετική ανακοίνωση όπου για τον χρόνο ενημέρωση των αστυνομικών αρχών αναφέρει τα εξής: «Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού».

Και προσθέτει: «Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας, κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους».