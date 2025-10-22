Στη δημοσιότητα δόθηκε η αιτία θανάτου της 54χρονος στα Τρίκαλα που στραγγαλίστηκε με πετσέτα από τον ίδιο της τον γιο.

Στραγγαλισμός είναι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, η αιτία θανάτου της 54χρονης γυναίκας στα Τρίκαλα, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 18χρονο γιο της.

Σύμφωνα με το magnisianews, στα ευρήματα της ιατροδικαστικής καταγράφεται παρουσία αίματος στα αυτιά και στα μάτια του θύματος, στοιχείο που, όπως αναφέρουν οι ιατροδικαστές, υποδηλώνει ότι ο δράστης κράτησε επί αρκετά λεπτά μία πετσέτα γύρω από τον λαιμό της, πριν εκείνη χάσει τις αισθήσεις της.

Η εξέταση δείχνει επίσης ότι ο θάνατος σημειώθηκε λίγο πριν ο 18χρονος επικοινωνήσει με την αστυνομία και ομολογήσει την πράξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός —μαθητής ΕΠΑΛ— είχε επισκεφθεί τη μητέρα του, καθώς μετά το διαζύγιο των γονιών του διέμενε με τον πατέρα και την αδερφή του. Στις πρώτες του καταθέσεις φέρεται να ανέφερε πως δεχόταν μπούλινγκ από συνομηλίκους λόγω της οικογενειακής του κατάστασης.

Κατά πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο 18χρονος φέρεται να δήλωσε πως σκεφτόταν καιρό να σκοτώσει τη μητέρα του επειδή διαφωνούσε με τον τρόπο ζωής της και ότι εκείνη του φερόταν συχνά άσχημα. Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς, ενώ εκείνη έβλεπε τηλεόραση, εκείνος μπήκε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα, την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της και την έπνιξε.

Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Ο 18χρονος που ομολόγησε ότι έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του στα Τρίκαλα πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή· του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η 54χρονη, όπως αναφέρουν γείτονες στο trikalanews.gr, ήταν ήσυχη και ευγενική γυναίκα, χωρίς να έχει δώσει ποτέ αφορμή στην περιοχή. Ζούσε μόνη της, μετά το διαζύγιο από τον σύζυγό της, ενώ τα δύο παιδιά επισκέπτονταν συχνά το σπίτι της τα Σαββατοκύριακα.