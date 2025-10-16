Κακοκαιρίες back to back προβλέπουν για τις επόμενες μέρες κορυφαίοι μετεωρολόγοι.

Κλέαρχος Μαρουσάκης από το OPEN, Θοδωρής Κολυδάς από το Star και Γιώργος Τσατραφύλλιας του Alpha μιλούν για τις διαδοχικές κακοκαιρίες που έρχονται.

Συγκεκριμένα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλάει για μία κακοκαιρία που θα «ταλαιπωρήσει» την δυτική Ελλάδα από τα δυτικά Πέμπτη και Παρασκευή. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν και νέα κακοκαιρία θα ρθει στη χώρα από τα δυτικά.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας καθώς θα κινηθεί ανατολικά και όπως είπε «και η Αττική θέτει υποψηφιότητα για σοβαρές βροχές το βράδυ της Κυριακής και τις πρώτες ώρες της Δευτέρα».

Για βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, κάνει λόγο στην πρόγνωσή του ο Θοδωρής Κολυδάς. Ο μετεωρολόγος του Star εξηγεί σε ανάρτησή του πως «το πρώτο χαμηλό (χάρτης 1) κινείται αργά ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα ΒΔ την Παρασκευή (χάρτης 2) με έντονα φαινόμενα και με τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ το Ιόνιο και το δεύτερο χαμηλό (χάρτης 3) έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει «αξιόλογη η συγκομιδή νερού για την δυτική Ελλάδα το επόμενο πενθήμερο...». Όπως περιγράφει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha «δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας.

Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ.

Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες.

Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ (νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά».

