Η 15η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστουνιού, με αφορμή για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για το σύμβολο αυτονομίας και ανεξάρτητης μετακίνησης των ανθρώπων με οπτική βλάβη.

Τη φετινή Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστουνιού μόλις 9 εκπαιδευτές κινητικότητας εργάζονται στη χώρα και όλοι είναι συγκεντρωμένοι στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα για ένα σύνολο που υπερβαίνει τους 16.000 τυφλούς σε όλη την Ελλάδα.

Για το λόγο αυτό, το 2025, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η Σχολή σκύλων οδηγών Λάρα στην Αθήνα, και ένα σωματείο τυφλών, οι Μάγνητες στο Βόλο, συνεργάστηκαν για να μεταβεί εκπαιδευτής κινητικότητας στο Βόλο και να εκπαιδεύσει ανθρώπους με οπτική βλάβη στο λευκό μπαστούνι, όπως ενημερώνουν σχετικά.

Η Σχολή Σκύλων Οδηγών Λάρα εγκαινίασε πριν λίγο καιρό το πρόγραμμα «Λευκό Μπαστούνι» στον Βόλο, σε συνεργασία με το Σωματείο «Μάγνητες Τυφλοί». Σημειώνουν πως στον Βόλο, όπως και στους περισσότερους νομούς της χώρας, ένα τυφλό άτομο δεν έχει στη διάθεσή του έναν εκπαιδευτή κινητικότητας -προσανατολισμού, ώστε να μάθει να χρησιμοποιεί το λευκό μπαστούνι και να κυκλοφορεί αυτόνομα.

Από την άλλη, όσοι ενδιαφέρονται να μεταβούν στην Αθήνα, κάνουν λόγο για μεγάλη λίστα αναμονής. Όπως αναφέρει η πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα, Ιωάννα-Μαρία Γκέρτσου, «ο Βόλος είναι μια μεγάλη πόλη με δραστήρια τυφλά άτομα που χρειάζονται ατομικά μαθήματα και δεν έχουν έναν εκπαιδευτή να τα προσφέρει. Με τη βοήθεια ενός δωρητή, συνεργάτης μας μεταβαίνει στις περιοχές τους και προσφέρει ατομικά μαθήματα εκμάθησης λευκού μπαστουνιού και δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν».

Η πρόεδρος του Σωματείου Μάγνητες Τυφλοί, Βιβή Τεμπέλη πρόσθεσε πως «θέλουμε να υπάρχει μόνιμος υπεύθυνος κινητικότητας για περιστατικά σε όλη τη Θεσσαλία, είμαστε τεράστια περιφέρεια και ένας τυφλός άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει μία στο τόσο, όποτε βρεθεί ένας χορηγός ή όποτε βρεθούν χρήματα, δηλαδή στην καλή θέληση ιδιωτών. Επίσης δεν γίνεται οι εκπαιδευτές να είναι μόνο στα μεγάλα κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Με καλούν άνθρωποι από τη Λάρισα και τα νησιά των βόρειων Σποράδων που θέλουν να μάθουν να κυκλοφορούν και δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε».

Το πρόγραμμα «Λευκό Μπαστούνι»

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με λευκό μπαστούνι, ένας άνθρωπος με οπτική βλάβη μαθαίνει: να κάνει αποδοχή της κατάστασής του και να μην ντρέπεται να κυκλοφορήσει με το μπαστούνι, να προσανατολίζεται στο περιβάλλον, να χρησιμοποιεί τεχνικές λευκού μπαστουνιού, να εξοικειώνεται με διαδρομές που κάνει συχνά κ.ά.

Η εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό αφορά και παιδιά όλων των ηλικιών με τη μορφή πρώιμης παρέμβασης από τη διάγνωση της οπτικής βλάβης και έπειτα, με γνώμονα και την εκπαίδευση της οικογένειας. Ο μικρότερος ωφελούμενος είναι ένα μωρό και ο μεγαλύτερος μια γυναίκα που έχασε σε ώριμη ηλικία την όρασή της, ενώ συμμετέχουν και μαθητές.

Η Σχολή σκύλων οδηγών Λάρα υλοποιεί το πρόγραμμα «Λευκό Μπαστούνι» από το 2022, με αφετηρία την Άρτα, όπου προσφέρθηκαν ατομικά μαθήματα λευκού μπαστουνιού. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε στα Ιωάννινα, το Ηράκλειο Κρήτης και πλέον στο Βόλο. Τα μαθήματα πραγματοποιεί η συνεργάτης της Σχολής Λάρα, η Λίνα Καλλέ, εκπαιδεύτρια κινητικότητας, προσανατολισμού και καθημερινών δεξιοτήτων ατόμων με οπτική βλάβη, φυσικοθεραπεύτρια NDT Bobath.