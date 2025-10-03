Η εισαγγελία του Μανχάταν παρέδωσε τις αρχαιότητες.

Συνολικά 29 αρχαιότητες, που είχαν διακινηθεί παράνομα και είχαν καταλήξει στο εμπόριο τέχνης, παραδόθηκαν στις ελληνικές αρχές, στη Νέα Υόρκη.

Ο επικεφαλής της αρμόδιας μονάδας της εισαγγελίας του Μανχάταν, αντιεισαγγελέας Μάθιου Μπογδάνος, παρέδωσε στις ελληνικές αρχές τις αρχαιότητες, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο γενικό προξενείο της Νέας Υόρκης. Παρόντες ήταν ο γ.γ. Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Ιφιγένεια Καναρά και στελέχη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.

Οι αρχαιότητες που επαναπατρίζονται καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, από την Τελική Νεολιθική (5.000-4.000 π.Χ.) έως την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο (2ος/1ος αι. π.Χ.). Αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της γλυπτικής, της μεταλλοτεχνίας και της κεραμικής, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν: Δύο λίθινες κεφαλές πελέκεων (5000-4000 π.Χ.), Μινωικός σφραγιδόλιθος από αχάτη με παράσταση αιγάγρου (3100 π.Χ.), τρεις μαρμάρινες Πρωτοκυκλαδικές φιάλες (2700-2400 π.Χ.), οπισθότμητη Πρωτοκυκλαδική πρόχους (2700-2300 π.Χ.), Μυκηναϊκός ψευδόστομος αμφορέας (1200-110 π.Χ.), δύο χάλκινα εξαρτήματα ζωνών από τη δυτική Μακεδονία (7ος αι. π.Χ.), χάλκινο πόδι επίπλου με τη μορφή Σειρήνας, έργο λακωνικού εργαστηρίου (περί το 600 π.Χ.), μαρμάρινη κεφαλή κούρου (περί τα μέσα του 6ου αι. π.Χ.), χάλκινο προσάρτημα με τη μορφή της Μέδουσας Γοργούς, έργο πιθανότατα κορινθιακού εργαστηρίου (ύστερος 6ος αι. π.Χ.), χάλκινο περίοπτο ελισσόμενο φίδι (5ος αι. π.Χ.), χρυσό περίαπτο περιδεραίου (5ος-4ος αι. π.Χ.), δύο σιδερένιες θυσιαστικές μάχαιρες (5ος-4ος αι. π.Χ.), τρεις αργυροί κωνικοί κάλυκες (περί τα 300 π.Χ.), μπρούντζινο προσάρτημα με την προτομή της Αταλάντης (2ος-1ος αι. π.Χ.).

Σχεδόν το σύνολο των αρχαιοτήτων που ανακτήθηκαν και επαναπατρίζονται είχαν διακινηθεί παράνομα και είχαν καταλήξει στο εμπόριο τέχνης. Οι πολύμηνες έρευνες της εισαγγελίας του Μανχάταν με τη συνδρομή της Homeland Security Investigation και η αρχαιολογική τεκμηρίωση που παρείχε για αρκετά από αυτά η αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, απέδειξαν την παράνομη προέλευση και διακίνησή τους και οδήγησαν στην κατάσχεσή τους και απόδοση στην Ελλάδα.

Επαναπατρίστηκαν 160 αντικείμενα άνω των 45 εκατ. τα τελευταία 20 χρόνια

«Τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε επτά τέτοιους επαναπατρισμούς με την Ελλάδα και ανακτήσαμε πάνω από 160 ανεκτίμητα αντικείμενα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 45 εκατομμυρίων δολαρίων. Όμως η πραγματική αξία τους δεν μετριέται σε δολάρια ή ευρώ, αλλά στην κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά», δήλωσε ο Μάθιου Μπογδάνος, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τον αντιεισαγγελέα, οι αρχαιότητες κατασχέθηκαν από γκαλερί της Νέας Υόρκης και ορισμένες από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το οποίο συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνά τους. Τα 18 από τα 29 αντικείμενα είχαν καταλήξει στις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.

«Κάθε επαναπατρισμός ελληνικών αρχαιοτήτων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός και δικαιώνει την πολιτική του υπουργείου Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς ως η χώρα που έχει θέσει πολύ ψηλά στις πολιτικές της την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών, ένα φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.

«Ο αγώνας ενάντια στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών απαιτεί ισχυρές συνεργασίες και πολλή δουλειά. Είναι ευτύχημα που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε και να διατηρήσουμε αυτές τις συνεργασίες και να βλέπουμε απτά αποτελέσματα. Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιστροφή των 29 αυτών αρχαιοτήτων», συμπλήρωσε η υπουργός Πολιτισμού.