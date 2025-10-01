«Η πρόσφατη ειρηνευτική πρόταση γεννά ελπίδες, όχι όμως χωρίς σκεπτικισμό» ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

«Είναι τιμή για την πόλη της Αθήνας να απονείμει το Βραβείο Δημοκρατίας στον Γκίντεον Λεβί, στον άξιο δημοσιογράφο και στον άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτηση και στην υπεράσπιση της αλήθειας», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά την τελετή βράβευσης του διακεκριμένου δημοσιογράφου, που πραγματοποιήθηκε απόψε στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Η τελετή εντάσσεται στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, μιας διεθνούς «Αγοράς Ιδεών», που διεξάγεται στην Αθήνα από το Democracy and Culture Foundation, με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και των The New York Times.

Απόψε, τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων «τιμούμε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί, θα γίνει γνωστή και δεν θα αγνοηθεί ποτέ.

Ο Γκίντεον Λεβί, ο μαχητικός δημοσιογράφος, ο ελεύθερος στοχαστής, ο ευσυνείδητος πολίτης, ο ισραηλινός πατριώτης. Προειδοποιεί για χρόνια: Ο μιλιταρισμός, ο φανατισμός, η επικράτηση του δίκιου του δυνατού, η σιωπή στην αδικία, τροφοδοτεί τον κύκλο αίματος που ανοιγο-κλείνει για πάνω από μισό αιώνα στην Μέση Ανατολή.

Ο Γκίντεον Λεβί, κράτησε προσηλωμένη την ματιά του σε όλα αυτά. Η πένα του στην Haaretz δεν έγραφε «για να αρέσει αλλά για να ενοχλήσει. Για να ταράξει τα νερά μιας κοινωνίας που μερικές φορές προτιμά να μην βλέπει. Και σε όσους όσοι, επιχειρούν να τον διαβάλουν, η απάντηση του Γκίντεον είναι αποστομωτική και προσυπογράφω και την τελευταία λέξη της: «Η αληθινή πατριωτική στάση, είναι η κριτική απέναντι στην αδικία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χ. Δούκας αναφερόμενος στη συγκυρία της εκδήλωσης με την απαρχή των εξελίξεων ειρήνης που διαφαίνονται για τη Μ. Ανατολή ευχήθηκε να ευοδωθούν σημειώνοντας ωστόσο ότι η σχετική πρόταση «γεννά ελπίδες, όχι όμως χωρίς σκεπτικισμό», διευκρινίζοντας:

«Ειρήνη στην περιοχή, σημαίνει φαγητό στα παιδιά της Ράφα, πόσιμο νερό στα παιδιά της Χαν Γιουνίς, ηλεκτρικό ρεύμα στα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας. Γιατί ειρήνη είναι το δικαίωμα ενός παιδιού να μεγαλώσει χωρίς τον ήχο των βομβαρδισμών». Ο σκεπτικισμός, όπως σημείωσε, αφορά στο βαθμό βιωσιμότητάς της καθώς «εξακολουθεί ν' αφήνει τους Παλαιστίνιους χωρίς πατρίδα».

Συνόψισε εκφράζοντας την επιθυμία όλων «να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη» υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί «ηθική υποχρέωση να κρατήσουμε ανοιχτό, αν υπάρχει έστω και ένα παράθυρο για παύση των εχθροπραξιών, προστασία των αμάχων, έναρξη της ανοικοδόμησης».

Ο δήμαρχος Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας «φρικαλεότητα» την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, τόνισε : «Οι δολοφονίες 65.000 αμάχων στην Γάζα, η απαγωγή και η κακοποίηση ανθρώπων δεν είναι πράξεις «αντίστασης» - είναι εγκλήματα. Ωστόσο, η απάντηση σε αυτά τα εγκλήματα δεν μπορεί να είναι η ισοπέδωση της Γάζας και η συλλογική τιμωρία εκατομμυρίων ανθρώπων ενώ η ανελέητη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, δεν συνιστά «δικαίωμα αυτοάμυνας» χωρίς όρια.

«Η φωνή του Γκίντεον Λεβί, σταθερή, ακριβής, και ασυμβίβαστη έχει αποδείξει ότι η δημοσιογραφία, όταν τιμά την αποστολή της, δεν είναι απλώς εργαλείο πληροφόρησης, είναι πράξη αντίστασης και πράξη ηθικής ευθύνης», τόνισε ο δήμαρχος της πόλης των Αθηνών, απονέμοντας του, το βραβείο, «με βαθιά ευγνωμοσύνη και απεριόριστο σεβασμό».

Έκλεισε την ομιλία του με τη ρήση του βραβευθέντος: «το μεγαλύτερο έγκλημα δεν είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά το ότι κανείς δεν μιλά γι' αυτό».

Από την πλευρά του ο Γκίντεον Λεβί ευχαρίστησε για την παρουσία του στην εκδήλωση, σημειώνοντας ότι η τιμή ανήκει στους μαχόμενους δημοσιογράφους στην Γάζα, οι οποίοι «δείχνουν την πραγματική αλήθεια και όχι την προπαγάνδα της Ισραηλινής κυβέρνησης».

Το κεντρικό νόημα της ομιλίας του ήταν «η γενοκτονία» που συντελείται στην Γάζα, που αν και Ισραηλινός, όπως είπε «δεν αποφεύγει την ονομασία αυτή, όπως κάνουν αρκετοί συμπολίτες του».

Το σύστημα στο Ισραήλ επισήμανε «δεν προβάλει εικόνες από την Γάζα, δημιουργώντας ειδική ενημέρωση του τύπου δεν υπάρχει πληθυσμός εκεί παρά μόνο λίγοι τρομοκράτες».

Μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, εκτίμησε ότι θα έχουν πεθάνει πενήντα άνθρωποι. «Είναι γενοκτονία, μία βάρβαρη διαδικασία πολλών χρόνων, η οποία κορυφώνεται μετά από το πράσινο φως που έλαβε η κυβέρνηση από τον Τραμπ».

Αναφερόμενος στην συζήτηση για το θέμα τον ΟΗΕ παρατήρησε : «Ακούγοντας την ομιλία του Νετανιάχου στα ΗΕ, θα νόμιζες ότι μιλάει η Μητέρα Τερέζα, τόσο υπέρ των παιδιών και των λοιπών κατατρεγμένων.

Στο Ισραήλ λένε ότι όποιος μιλάει για τους Παλαιστίνιους είναι αντισημίτης».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Λεβί παρακάλεσε τον δήμαρχο Αθηναίων να μη καθαριστούν τα γκράφιτι υπέρ της Παλαιστίνης από τους δρόμους της πόλης , όπως ζητάει ο Ισραηλινός Πρέσβης, καθώς όπως είπε αυτά «είναι τιμή για την Αθήνα».