Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει live στις 19:00 στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube.

Το ποσό των 2.000.000 κληρώνει απόψει το Λαϊκό Λαχείο.

Την περασμένη Τρίτη τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 49753, σειρά η 2η και στοιχείο το E. Ο τρίδυμος λαχνός με τον αριθμό 49753 στις σειρές 1, 2 και 3 κέρδιαν από 657.400 ευρώ ενώ το γραμμάτιο με το στοιχείο Ε του πρώτου λαχνού κέρδισε 438.800 ευρώ.Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανήλθαν σε 548.400 ευρώ.

Ο λαχνός με τον αριθμό 49753 στη 2η σειρά και στοιχεία Α,Β,Γ, και Δ κέρδισαν από 109.600 ευρώ ενώ ίδιος αριθμός στην 1η και την 3η σειρά και στοιχεία Α- Ε από 54.500 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός από όλες τις σειρές κέρδισε από 15.000 ευρώ.