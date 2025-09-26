Η Πυροσβεστική σπεύδει στο μέτωπο της φωτιάς για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης.

Φωτιά τώρα μαίνεται στο Παναχαϊκό όρος στην Πάτρα.

Το πύρινο μέτωπο στο Άνω Καστρίτσι είναι σε πλήρη εξέλιξη με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή να δυσχεραίνουν την κατάσβεση.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πατρών με 40 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 10 οχήματα ενώ από αέρος ρίψεις κάνουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

{https://www.facebook.com/epoxikoipirosvestes/posts/pfbid031zKGufEaT8oGuho8PptiEizZUEBuB644yLKcUw6tU7AvAtYAv6wQNenXbbZ8kgh5l}

Πηγή Φωτογραφίας: Εποχικοί Πυροσβέστες/FACEBOOK

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/61577047693104/videos/1493998075128768/}