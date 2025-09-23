Ισχυρή κακοκαιρία η οποία πλήττει τη δυτική Ευρώπη αναμένεται να φθάσει και στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο εμποδιστής «Ρεξ» είναι μια ατμοσφαιρική κυκλοφορία η οποία, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα προς τη βόρεια Ευρώπη.

Τα επόμενα 24ωρα ένα κύμα κακοκαιρίας συνεχώς θα στροβιλίζεται για αρκετές ημέρες, φέρνοντας και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Από τη μία οι πολύ θερμές θάλασσες και από την άλλη ο πολύ ψυχρός αέριας θα τροφοδοτούν αυτό το κύμα κάνοντάς το ακόμα πιο ισχυρό.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, επειδή βρίσκεται κοντά στη γειτονιά μας, πρέπει να βρισκόμαστε σε μία ετοιμότητα, γιατί όπως όλα δείχνουν προς το τέλος της εβδομάδας κατά πολλές πιθανότητες, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει την πόρτα και της χώρας μας.

Μέχρι και το Σάββατο θα είναι καλά τα πράγματα, από την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θέλουν να μετατοπίζεται πιο ανατολικά και να απασχολεί κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα, με απότομη και επικίνδυνη είσοδο του φθνινοπώρου. Οι θάλασσές μας είναι γενικά αρκετά θερμές και αυτό το κύμα κακοκαιρίας που θα εγκλωβιστεί για αρκετές ημέρες σε εκείνες τις περιοχές (Ιταλία, Ισπανία και Βαλκάνια) θα τροφοφοτείται και με ψυχρότερο αέρα, στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα από τον αντικυκλώνα που βρίσκεται στην βόρεια Ευρώπη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αρκετά επικίνδυνη κακοκαιρία.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές προς τα ανατολικά και νότια τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι και θα ενισχυθούν από την Πέμπτη και στη συνέχεια.

Θερμοκρασιακά ξεκινάμε από χαμηλές τιμές νωρίς στη βόρεια χώρα και αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει οριακά λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής - τοπικά και 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Μέτριο βοριαδάκι θα πνέει το μεσημέρι και το απόγευμα και η θερμοκρασία λίγο πιο πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι ασθενείς και ο υδράργυρος μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η χώρα μας θα παραμείνει ανεπηρέαστη απο το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται από την Ιταλία την Τετάρτη.

Την Πέμπτη θα αρχίσουν οι βροχές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα στα Βαλκάνια με τοπικά μεγάλο όγκο νερού.

Την Παρασκευή θα είναι ίδια τα πράγματα, ενώ το Σάββατο η κακοκαιρία εμφανίζει μία τάση μετατόπισης και προς την περιοχή μας, η οποία θα γίνει πιο έντονη την Κυριακή, όπου η δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, θα δεχθούν την επίδραση αυτού του βαρομετρικού με βροχές και καταιγίδες.

Το συγκεκριμένο βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει για αρκετές ημέρες και θα δώσει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κακοκαιρία, ενώ τις επομενες ημέρες θα δούμε με ποια ένταση θα φθάσει και στη χώρα μας.

Μέχρι το Σάββατο οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές, με λίγη ψύχρα και βοριάδες την Πέμπτη για περιοχές που βρέχονται από τη θάλασσα.

