Ενδιαφέρον αρχίζει να παρουσιάζει ο καιρός, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Σάκης Αρναούτογλου, από πλευράς βροχοπτώσεων και στη γειτονιά μας καθώς στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα έχουν ήδη αλλάξει.

«Σήμερα η χώρα μας είναι πεντακάθαρη» ανέφερε αρχικά ο Σάκης Αρναούτογλου, με την ηλιοφάνεια να διατηρείται και την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι «την Τετάρτη-Πέμπτη που θα έχουμε λίγες συννεφιές».

Από αύριο Δευτέρα, εξασθενούν οι άνεμοι αλλά από την Πέμπτη αναμένεται ενίσχυση στο Αιγαίο.

Επίσης, οι θερμοκρασίες δεν θα αλλάξουν, παραμένοντας περίπου στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, μετά το μεσημέρι, αναφορικά με το ενδεχόμενο βροχών, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για τοπικά φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, όπως εξήγησε.

Μετά τις 26 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 27 με 28, οι βροχές που επηρεάζουν τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσουν και στη χώρα μας.

«Τα πιο δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας θα πρέπει να δεχθούν κάποιες βροχές που δείχνουν ότι θα είναι αξιόλογες. Τις περιμένουν πώς και πώς καθώς έχουμε παρατεταμένη απουσία βροχών» δήλωσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα δυτικά θα ανατπυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.