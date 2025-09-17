Το ζώο δεν είχε χάσει το πόδι του από ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστουρώματος – της βάρβαρης πρακτικής δεσίματος με σχοινιά που εξακολουθεί δυστυχώς να εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές.

Ένα περιστατικό που προκαλεί οργή και βαθύ προβληματισμό ήρθε στο φως το μεσημέρι της Τρίτης, στην περιοχή του φράγματος του Αλφειού. Μια κατσίκα, ακρωτηριασμένη και εγκαταλελειμμένη μέσα σε βάτα, βρέθηκε αβοήθητη για περισσότερες από 24 ώρες, πεταμένη σαν «σκουπίδι» στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, το ζώο δεν είχε χάσει το πόδι του από ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστουρώματος – της βάρβαρης πρακτικής δεσίματος με σχοινιά που εξακολουθεί δυστυχώς να εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές. Ο άνθρωπος που όφειλε να φροντίζει τη κατσίκα την εγκατέλειψε να πεθάνει μόνη.

Μπροστά σε αυτό το αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε ο Διονύσης Λιαρομάτης, εθελοντής της Φιλοζωικής Κρέστενων «Νοιάζομαι», ο οποίος μετέφερε την κατσίκα σε κτηνίατρο, ώστε να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

{https://www.youtube.com/watch?v=yV_epwPQPwk}

Η φιλοζωική σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει έκκληση για βοήθεια:

«Χρειαζόμαστε βοήθεια για να καλύψουμε:

Τα πρώτα κτηνιατρικά έξοδα Τη μεταφορά της στην Αθήνα, ώστε να έχει την ευκαιρία για μια ζωή χωρίς πόνο