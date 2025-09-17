Από τη ζέστη στα μελτέμια και την πτώση της θερμοκρασίας όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο αντικυκλώνας που υπάρχει έχει σαν αποτέλεσμα να μην ευνοούνται τα φαινόμενα αστάθειας. Η συγκεκριμένη αστάθεια, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα εξαπλωθεί στη χώρα μας και θα κρατήσει για 5 με 7 ημέρες με αποτέλεσμα η ανομβρία να συνεχιστεί

Σήμερα Τετάρτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Περνάει μία μικροδιαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια με αποτέλεσμα κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα, να σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Περιορίζεται σήμερα ο βοριάς, προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Από το απόγευμα και στη συνέχεια περιμένουμε μία ενίσχυση των βοριάδων και τις βραδινές ώρες θα φθάσουν τα 7 μποφόρ ενώ μέσα στο Αιγαίο θα βλέπουμε ακόμη και θυελλώδεις εντάσεις. Πέμπτη και Παρασκευή στο κεντρικό, αντολικό και νότιο Αιγαίο περιμένουμε τη μεγιστοποίηση των εντάσεων.

Θα κάνει και σήμερα ζέστη καθώς οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση από αύριο και στη συνέχεια, για να πάμε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα - 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός με κάποια συννεφιά κοντά στο απόγευμα. Οι άνεμοι μέσα στη νύχτα θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Θεσσαλονίκη, καλός ο καιρός χωρίς κάτι το αξιόλογο. Αργά το απόγευμα θα μπει ο βαρδάρης ενώ η θερμοκρασία έως και 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το κυριότερο χαρακτηριστικό Πέμπτη και Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, θα είναι τα δυνατά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο, προς την περιοχή των Κυκλάδων και του νότιου - νοτιοανατολικού Αιγαίου, φθάνοντας ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Το μελτέμι θα παρουσιάσει μία εξασθένηση την Κυριακή.

Οσον αφορά τη θερμοκρασία ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση. Σήμερα στον νομό Αττικής, στο κέντρο της πόλης θα φθάσουμε τους 34 βαθμούς, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή που ενισχύονται οι βοριάδες και η θερμοκρασία θα φθάσει 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Μέχρι και την Κυριακή δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, από την άλλη εβδομάδα όμως περιμένουμε σιγά σιγά να ανέβει η θερμοκρασία, όχι σημαντικά, αλλά θα ανέβουμε λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.