Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει την επίθεση της αρκούδας στον άτυχο ορειβάτη στη Δράμα.

Κόβει την ανάσα το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του ορειβάτη Χρήστου Σταυριανίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δάσος του Φρακτού στη Δράμα, έπειτα από επίθεση αρκούδας τον περασμένο Ιούνιο.

Ο 50χρονος ορειβάτης κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο την περιπέτειά του στο βουνό, χωρίς να φαντάζεται ότι θα κατέγραφε και τον ίδιο του τον θάνατο. Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που εκείνος και ο συνοδοιπόρος του εντοπίζουν την αρκούδα. Ακούγεται το σκυλί τους να γαυγίζει, ενώ επιχειρούν να τη διώξουν με σπρέι πιπεριού. Δευτερόλεπτα αργότερα, παραπατάει, γλιστράει και πέφτει σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Το σώμα του εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα.

Το βίντεο-ντοκουμέντο, που κατατέθηκε στη δικογραφία, επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε εμπλοκή τρίτου προσώπου, ενώ ο θάνατος του ορειβάτη οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση.

«Υποτίμησαν τον κίνδυνο»

Σύμφωνα με το MEGA, το υλικό δείχνει πως οι ορειβάτες δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. «Υποτίμησαν τον κίνδυνο, φωτογράφησαν την αρκούδα και όλα εξελίχθηκαν ραγδαία». Όπως τονίστηκε «Στο σώμα του άτυχου ανθρώπου δεν είχαν βρεθεί ίχνη χτυπήματος από αρκούδα, ο θάνατός του προήλθε από την πτώση. Δεν υπάρχει φυσικά εμπλοκή άλλου ατόμου. Το κύριο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πρέπει όλοι, ιδιαίτερα με τα άγρια ζώα, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, υποτίμησαν τον κίνδυνο, φωτογράφησαν την αρκούδα, δεν έλαβαν μέτρα ασφαλείας, έπρεπε να ήταν προσεκτικοί. Όλα εξελίχθηκαν ραγδαία».