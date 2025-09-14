Το άγνωστο ιστορικό της πρόγνωσης του σεισμού της Καλαμάτας.

Ο σεισμός της Καλαμάτας, στις 13/9/86, είχε προκαλέσει την κατάρρευση σπιτιών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 20 άνθρωποι και να έχουμε δεκάδες νεκρούς.

Ας δούμε όσα ενδιάφεροντα αναφέρει σήμερα ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Ο σεισμός προκάλεσε ολική κατάρρευση 3 πολυκατοικιών και εκατοντάδων ολιγόροφων κατασκευών, σημαντικές βλάβες σε χιλιάδες κατασκευές, 20 νεκρούς και δεκάδες τραυματιών.

Εδώ θα σας πω σύντομα το ιστορικό της πρόγνωσής του σεισμού.

Νέος τότε, εργαζόμουν με σύμβαση στον ΟΑΣΠ και παράλληλα δίδασκα στη ΣΜΑ. Το καλοκαίρι του 1986 πραγματοποιούσα έρευνα για το φαινόμενο της μακροχρόνια επιταχυνόμενης σεισμικότητας που προηγείται ισχυρών σεισμών. Την έρευνα επρόκειτο να ανακοινώσω στα τέλη Αυγούστου στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωφυσικής στο Κίελο (Γερμανία). Από την ανάλυσή μου προέκυψε ότι το φαινόμενο αυτό υπήρχε στην περιοχή της Μάνης από το 1966 και ότι ήδη βρισκόταν στην κορύφωσή του προδικάζοντας τη σύντομη έλευση ισχυρού σεισμού.

Τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1986 υπέβαλα στον ΟΑΣΠ, ως όφειλα, δύο διαδοχικές αναλυτικές εκθέσεις με τα αποτελέσματά μου. Ουδέποτε έλαβα απάντηση. Βρέθηκα σε μεγάλο δίλημμα και αποφάσισα να δημοσιοποιήσω τα αποτελέσματά στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 25.8.1986.

Εκ των υστέρων πληροφορήθηκα ότι ο τότε Γεν. Δ/ντής του ΟΑΣΠ κ. Γιάννης Σμπώκος, γνωστός αργότερα από την πολυετή ποινή του για οικονομικά αδικήματα στο Υπ. Άμυνας, εν αγνοία μου απέστειλε τις εκθέσεις μου σε 2 πολύ γνωστούς καθηγητές σεισμολογίας για να γνωματεύσουν. Ο ένας ουδέποτε απάντησε, ο άλλος απάντησε με μεγάλη καθυστέρηση χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του στο έγγραφο. Όμως, κατάλαβα αμέσως ποιός ήταν, αναγνωρίζοντας τη γραφομηχανή στην οποία εγράφη η «γνωμάτευσή του».

Η επίσημη ανακοίνωση της πρόγνωσης έγινε στο Συνέδριο πριν το σεισμό, κατόπιν δημοσιεύτηκε στο έγκυρο γεωφυσικό περιοδικό Tectonophysics. Εκεί δημοσίευσα και την αξιολόγηση της πρόγνωσης, ως οφείλει να κάνει ένας έντιμος επιστήμονας.

Μετά το σεισμό ο τότε Καθ. στο ΕΚΠΑ Γιάννης Δρακόπουλος δήλωσε στην ίδια εφημερίδα «επιτέλους, να προχωρήσουμε στην πρόγνωση». Είναι προφανές ότι άνοιξα δρόμο.

Αυτή η ιστορία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα τότε, αλλά μακροχρόνια την «πλήρωσα» πολλαπλά.

1. Ο ΟΑΣΠ αρνήθηκε να μου χορηγήσει οικονομική ενίσχυση για συμμετοχή στο συνέδριο. Πήγα πληρώνοντας εξ' ιδίων.

2. Το «περίφημο» ΒΑΝ απέτυχε να προβλέψει και τσαλακώθηκε η τότε κυβερνητική πολιτική υποστήριξης του. Ένας νέος επιστήμονας, όπως εγώ, με μηδενικό κόστος έρευνας, τους «έβαλε τα γυαλιά».

3. Μετά από λίγο καιρό με εκδικήθηκαν μεταθέτοντάς με σε υπηρεσία «ψυγείο», στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ.

4. Προκλήθηκε μακροχρόνιος φθόνος στη σεισμολογική κοινότητα της χώρας, δλδ σε ανθρώπους που έβλεπαν ότι εγώ δεν φοβόμουν και ταυτόχρονα προχωρούσα επιστημονικά, ενώ εκείνοι «προόδευαν» με κομματικά δεκανίκια, με γλείψιμο και υποτέλεια στους καθηγητές και με πενιχρά επιστημονικά αποτελέσματα.

Αυτά συνοπτικά. Είναι προφανές ότι όλα όσα υποστηρίζω τεκμηριώνονται πλήρως από σχετικά ντοκουμέντα».