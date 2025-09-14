Προειδοποιεί με στοχευμένη αποχή από την έκδοση διαταγών πληρωμής.

Τη θέσπιση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων για να σταματήσουν οι συνεχιζόμενες καταχρηστικές πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων που «φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των ευάλωτων δανειοληπτών» με τον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας του, ζητεί η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Με επιστολή της στα αρμόδια υπουργεία θέτει το θέμα της ανάληψης σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου να σταματήσουν αυτές οι συμπεριφορές, οι οποίες, όπως τονίζει, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές σε μία ευνομούμενη κοινωνία. Εάν δεν ληφθούν μέτρα και συνεχιστούν τέτοιου τύπου πρακτικές, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τη στοχευμένη αποχή των μελών τους από την έκδοση διαταγών πληρωμής.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στον Πύργο Ηλείας αναφέρεται: Η Ολομέλεια έχει, κατ’ επανάληψη, επισημάνει καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, οι οποίες συνεχίζονται και φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των ευάλωτων δανειοληπτών και θέτουν σε κίνδυνο απώλειας την περιουσίας τους.

Οι καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές και πρακτικές αφορούν ιδίως στη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης κατά οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3896/2010, σε ρυθμισμένα ή ακόμη κι εξοφλημένα δάνεια,στη μη απάντηση ή στη μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα, στην περιορισμένη χρονική ισχύ των πληρεξουσίων των δικηγόρων των οφειλετών αλλά και στην απαξιωτική αντιμετώπιση δικηγόρων και οφειλετών. Η Ολομέλεια εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της σε αυτές τις συμπεριφορές και πρακτικές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές σε μία ευνομούμενη Πολιτεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια αποφάσισε:

