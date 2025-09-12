Games
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι πρώτοι μετανάστες με τον νόμο Πλεύρη

Οι δύο Τούρκοι καταδικάστηκαν χωρίς αναστολή με τον νέο μεταναστευτικό νόμο.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο αλλοδαποί, τουρκικής υπηκοότητας, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη επειδή διέμεναν παράνομα στη χώρα. Το Αυτόφωρο τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ στον καθένα, εφαρμόζοντας τις νέες διατάξεις του μεταναστευτικού νόμου, που προβλέπουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι ποινές ούτε αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται.

Για τον ίδιο λόγο δικάστηκε και ένας τρίτος Τούρκος, 19 ετών, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με την αναγνώριση ελαφρυντικού λόγω μετεφηβικής ηλικίας.

Σύμφωνα με το νόμο, δίνεται η δυνατότητα αναστολής της ποινής εφόσον ο καταδικασθείς συναινέσει να επιστρέψει στη χώρα του. Στο σχετικό ερώτημα του δικαστηρίου, οι δύο πρώτοι απάντησαν αρνητικά, ενώ ο νεαρός αποδέχθηκε την επιστροφή, με αποτέλεσμα να παραμένει κρατούμενος μέχρι να μεταφερθεί στα σύνορα.

Οι δύο καταδικασθέντες με τη μεγαλύτερη ποινή υποστήριξαν ότι μπήκαν στην Ελλάδα μόλις τρεις μέρες πριν τη σύλληψή τους, με προορισμό την Αθήνα, προκειμένου –όπως είπαν– να υποβάλουν αίτημα πολιτικού ασύλου, επικαλούμενοι πολιτικούς λόγους αναφέρει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Από την πλευρά του, ο 19χρονος ανέφερε ότι έφτασε στη χώρα πριν από μία εβδομάδα για οικογενειακούς λόγους και είχε ήδη κλείσει ραντεβού για αίτηση ασύλου, το οποίο δεν πρόλαβε λόγω της σύλληψής του.

