«Πνίγονται» στους λογαριασμούς νερού οι επιχειρηματίες στο Κουφονήσι - Φθάνουν τα 29.000 ευρώ!

Από... χρυσάφι είναι οι λογαριασμοί του νερού που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρηματίες στο Κουφονήσι.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Action24, η «λυπητερή» που φθάνει στα χέρια των επαγγελματιών τους έχει γονατίσει, καθώς ο λογαριασμός του νερού μπορεί να φθάσει και τα 29.000 ευρώ!
«Είμαστε σε απόγνωση» είπε στην εκπομπή ο αντιπρόεδρος του συλλόγου επιχειρηματιών του νησιού, Κωστής Παπαδόπουλος.
«Έχουμε βρεθεί σε αδιέξοδο. Ερχεται ο δήμος και μας αφαιμάζει τη δουλειά που έχουμε κάνει (όλη της σεζόν)», πρόσθεσε.
Όπως είπε, οι λογαριασμοί είναι τουλάχιστον τρεις φορές πάνω από την τιμολόγηση της προηγούμενης χρονιάς: «Μέχρι πριν την αλλαγή των χρεώσεων, ο ανώτατος συντελεστής ήταν 2 ευρώ 38 λεπτά το κυβικό και τώρα είναι στα 9,5 ευρώ το κυβικό. Παράλληλα αυξάνεται και το κόστος της αποχέτευσης και μας λέει 50% επί του λογαριασμού. Δηλαδή, αν έχεις έναν λογαριασμό 1.000 ευρώ είναι άλλα 500 ευρώ για την αποχέτευση».
Το νερό στο Κουφονήσι «είναι από αφαλάτωση», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος και πρόσθεσε: «Είναι καλλικρατικός ο δήμος και υπαγόμαστε στον δήμο Νάξου. Οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός συντάσσεται από τον δήμο Νάξου. Αυτό που μας είπαν είναι ότι δεν έκλεινε ο προϋπολογισμός τους για το 2024 - γιατί εμείς τιμολογούμαστε για το νερό που χαλάσαμε πέρυσι - με αποτέλεσμα να κάνουν αυτές τις υπέρογκες αυξήσεις».
Ο σύλλογος επιχειρηματιών του νησιού έκανε γενική συνέλευση και ζητούν άμεσα σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών. «Πρώτα απ΄ όλα να μας δοθεί παράταση και να κάνουμε διάλογο. Είμαστε το πιο ακριβό νησί σε νερό σε όλη τη νησιωτική χώρα».