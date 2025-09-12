«Πνίγονται» στους λογαριασμούς νερού οι επιχειρηματίες στο Κουφονήσι - Φθάνουν τα 29.000 ευρώ!

Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι επιχειρηματίες στο Κουφονήσι που καλούνται να πληρώσουν υπέρογκους λογαριασμούς νερού.

Από... χρυσάφι είναι οι λογαριασμοί του νερού που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρηματίες στο Κουφονήσι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Action24, η «λυπητερή» που φθάνει στα χέρια των επαγγελματιών τους έχει γονατίσει, καθώς ο λογαριασμός του νερού μπορεί να φθάσει και τα 29.000 ευρώ!

«Είμαστε σε απόγνωση» είπε στην εκπομπή ο αντιπρόεδρος του συλλόγου επιχειρηματιών του νησιού, Κωστής Παπαδόπουλος.

«Έχουμε βρεθεί σε αδιέξοδο. Ερχεται ο δήμος και μας αφαιμάζει τη δουλειά που έχουμε κάνει (όλη της σεζόν)», πρόσθεσε.

Όπως είπε, οι λογαριασμοί είναι τουλάχιστον τρεις φορές πάνω από την τιμολόγηση της προηγούμενης χρονιάς: «Μέχρι πριν την αλλαγή των χρεώσεων, ο ανώτατος συντελεστής ήταν 2 ευρώ 38 λεπτά το κυβικό και τώρα είναι στα 9,5 ευρώ το κυβικό. Παράλληλα αυξάνεται και το κόστος της αποχέτευσης και μας λέει 50% επί του λογαριασμού. Δηλαδή, αν έχεις έναν λογαριασμό 1.000 ευρώ είναι άλλα 500 ευρώ για την αποχέτευση».

Το νερό στο Κουφονήσι «είναι από αφαλάτωση», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος και πρόσθεσε: «Είναι καλλικρατικός ο δήμος και υπαγόμαστε στον δήμο Νάξου. Οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός συντάσσεται από τον δήμο Νάξου. Αυτό που μας είπαν είναι ότι δεν έκλεινε ο προϋπολογισμός τους για το 2024 - γιατί εμείς τιμολογούμαστε για το νερό που χαλάσαμε πέρυσι - με αποτέλεσμα να κάνουν αυτές τις υπέρογκες αυξήσεις».

Ο σύλλογος επιχειρηματιών του νησιού έκανε γενική συνέλευση και ζητούν άμεσα σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών. «Πρώτα απ΄ όλα να μας δοθεί παράταση και να κάνουμε διάλογο. Είμαστε το πιο ακριβό νησί σε νερό σε όλη τη νησιωτική χώρα».