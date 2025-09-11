Games
Τζόκερ 11/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. - Δείτε τον πίνακα κερδών

Τζόκερ 11/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. - Δείτε τον πίνακα κερδών
Ανακοινώθηκε ο πίνακας κερδών του Τζόκερ - Τουλάχιστον 1,3 εκατ. ευρώ το χρηματικό έπαθλο της πρώτης κατηγορίας την Κυριακή (14/9).

Κλήρωσε για το 1 εκατ. ευρώ, που μοίραζε το Τζόκερ απόψε (11/9) στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 1, 6, 11, 22, 30 και Τζόκερ το 11.

tzoker_arithmoi_34358.png

Τα τζακ ποτ σημειώθηκαν στην αποψινή κλήρωση. Ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές, αλλά 23 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση της Κυριακής (14/9) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1,3 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

tzoker_kerdi_16102.png

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=ha2A-QyIw-4}

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

