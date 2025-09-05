Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

ΣΚΡΑΤΣ: Με μόλις 10 ευρώ κέρδισε 500.000 ευρώ στο «1 στα 3 κερδίζει!»

ΣΚΡΑΤΣ: Με μόλις 10 ευρώ κέρδισε 500.000 ευρώ στο «1 στα 3 κερδίζει!»
Ακόμα έναν μεγάλο νικητή ανέδειξε το ΣΚΡΑΤΣ, καθώς πριν από λίγες ημέρες ένας υπερτυχερός κέρδισε 500.000 ευρώ, στο παιχνίδι «1 στα 3 κερδίζει!».

Τυχερός παίκτης του ΣΚΡΑΤΣ κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «1 στα 3 κερδίζει!». Συγκεκριμένα, ακόμα έναν μεγάλο νικητή ανέδειξε το ΣΚΡΑΤΣ, καθώς πριν από λίγες ημέρες ένας υπερτυχερός κέρδισε 500.000 ευρώ, στο παιχνίδι «1 στα 3 κερδίζει!». Ο νικητής προμηθεύτηκε τον τυχερό λαχνό του από κατάστημα ΟΠΑΠ της Χαλκίδας, που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου 12.

«Η χαρά μας είναι απερίγραπτη. Ο μεγάλος νικητής αποτελεί ακόμα θέμα συζήτησης στην περιοχή και όλοι μιλούν για την επιτυχία που σημειώθηκε στο κατάστημά μας. Σε μια πόλη σαν τη δική μας, τα ευχάριστα νέα παραμένουν για αρκετό καιρό στην επικαιρότητα. Ευχόμαστε στον υπερτυχερό υγεία και να χαρεί το τεράστιο αυτό έπαθλο με σύνεση», αναφέρει ο Δημήτρης Πίγκος, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ.

«Το νέο παιχνίδι “1 στα 3 κερδίζει” βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των πελατών του καταστήματος μας, από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του. Όπως κάθε καινούργιος λαχνός, έχει τραβήξει την προσοχή του κοινού στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Εκτός από το μέγιστο έπαθλο των 500.000 ευρώ, προσφέρει 20 ευκαιρίες για κέρδη που ξεπερνούν τα 11 εκατ. ευρώ συνολικά και κοστίζει 10 ευρώ», υπογραμμίζει.

«ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» μέσω του OPAP Store App

Οι λαχνοί των παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστότητα «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις». Όπως εξηγεί ο κ. Πίγκος, «οι παίκτες σκανάρουν το QR code που θα βρουν επάνω στον λαχνό μέσα από την εφαρμογή OPAP Store App στο κινητό τους. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το να τσεκάρουν το αν έχουν κερδίσει, συμμετέχουν και σε κληρώσεις για να διεκδικήσουν προνόμια και δώρα από το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

Σύμβουλος γάμου: Τα 4 σημάδια ότι μια σχέση θα κρατήσει για πάντα

Σύμβουλος γάμου: Τα 4 σημάδια ότι μια σχέση θα κρατήσει για πάντα

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Τζόκερ 4/9/2025: Έγινε η κλήρωση για το 1 εκατ. ευρώ, δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Τζόκερ 4/9/2025: Έγινε η κλήρωση για το 1 εκατ. ευρώ, δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Ελλάδα
Η ACS και τα επόμενα βήματα των GLS και Quest Holdings, τι έδειξαν τα hard data για τις online δραστηριότητες του ΟΠΑΠ και η «κόκκινη κάρτα» του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην ADAPTIT

Η ACS και τα επόμενα βήματα των GLS και Quest Holdings, τι έδειξαν τα hard data για τις online δραστηριότητες του ΟΠΑΠ και η «κόκκινη κάρτα» του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην ADAPTIT

Market Maven
Τζόκερ 4/9/2025: Νέα κλήρωση απόψε, για 1 εκατ. ευρώ

Τζόκερ 4/9/2025: Νέα κλήρωση απόψε, για 1 εκατ. ευρώ

Ελλάδα
Jan Karas: Ο ΟΠΑΠ δημιουργεί αξία για τους μετόχους

Jan Karas: Ο ΟΠΑΠ δημιουργεί αξία για τους μετόχους

Οικονομία

NETWORK

Αθανάσιος Σαββάκης, πρώην πρόεδρος ΣΒΕ: Το ενεργειακό κόστος ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της βιομηχανίας σήμερα

Αθανάσιος Σαββάκης, πρώην πρόεδρος ΣΒΕ: Το ενεργειακό κόστος ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της βιομηχανίας σήμερα

ienergeia.gr
Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας από τους υγειονομικούς ενόψει της ΔΕΘ

Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας από τους υγειονομικούς ενόψει της ΔΕΘ

healthstat.gr
Δημήτρης Πύρρος: Αποχωρεί ο ιατρικός διευθυντής του ΕΚΑΒ – Η ανάρτηση στο Facebook

Δημήτρης Πύρρος: Αποχωρεί ο ιατρικός διευθυντής του ΕΚΑΒ – Η ανάρτηση στο Facebook

healthstat.gr
Βούλγαρος υπουργός Ενέργειας: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου Chiren

Βούλγαρος υπουργός Ενέργειας: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου Chiren

ienergeia.gr
Κ. Χατζηδάκης: Η επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μάχη εθνική και θα την κερδίσουμε

Κ. Χατζηδάκης: Η επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μάχη εθνική και θα την κερδίσουμε

ienergeia.gr
Έξυπνη αποθήκευση, έξυπνες επιχειρήσεις: Τα C&I ESS της Sungrow αλλάζουν τους κανόνες

Έξυπνη αποθήκευση, έξυπνες επιχειρήσεις: Τα C&I ESS της Sungrow αλλάζουν τους κανόνες

ienergeia.gr
Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

Ουρική αρθρίτιδα: Σε πειραματικό στάδιο πρωτοποριακή θεραπεία – Το γονίδιο «κλειδί»

healthstat.gr
Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο

healthstat.gr