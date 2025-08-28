Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα θα είναι μία ημέρα όπου θα φυσάει αρκετά έντονα ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Θα κυριαρχήσουν, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο και θα δούμε εντάσεις των βοριάδων ακόμη και στα επίπεδα θυέλλης - 7 με 8 μποφόρ -, κάτι το οποίο θέλει μία προσοχή λόγω εκδήλωσης πυρκαγιών.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αρχίσουν να υποχωρούν αυτοί οι βοριάδες για να δώσουν τη σκυτάλη σε ένα σύστημα κακοκαιρίας, ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο στην ουσία θα μετατραπεί σε μία ψυχρή λίμνη και θα απασχολήσει τη χώρα μας μέσα στο Σάββατο ιδιαίτερα τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεγάλο όγκο νερού κυρίως για τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Σήμερα, το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι τα μεγάλα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο. Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα. Στα βουνά της ηπειρωτικής χώρας, σε ορεινές και ημιορινές εκτάσεις αναμένονται λίγες συννεφιές τις απογευματινές ώρες.

Οι βοριάδες θα φθάνουν σε εντάσεις ακόμα και τα 8 μποφόρ προς τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι αυτοί καθώς αλληλεπιδρούν με ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας, λειτουργούν σαν καταβάτες, δημιουργώντας ξηρή και ζεστή ατμόσφαιρα γι'αυτό και σήμερα περιμένουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες προς το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, τον Πύργο Ηλείας και στο εσωτερικό της δυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Περισσότερη ζέστη στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, κοντά στο μεσημέρι θα προσεγγίσουμε τα επίπεδα θυέλλης και η θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία στα ανατολικά και βόρεια που επιδρούν τα μελτέμια. Η ατμόσφαιρα θα είναι έντονα ξηρή το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν επιδρούν τα μελτέμια, εκτός από τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Ηλιοφάνεια καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας και ο υδράργυρος έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Εδώ και αρκετές ημέρες προσπαθεί μια πολύ θερμή αέρια μάζα από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, να προσεγγίσει και τη χώρα μας. Θα το καταφέρει μέσα στο Σαββατοκύριακο, γι'αυτό και θα σημειωθούν θερμοκρασίες έως και 37 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα ανατολικά τμήματα, καθώς θα περάσει αυτή η κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας - που θα δώσει έντονα φαινόμενα- προς τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, θα στρέψει τους ανέμους σε δυτικούς - βορειοδυτικούς και πλέον ο καταβάτης θα αφορά την ανατολική ηπειρωτική χώρα, όπου θα σημειώνονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.

Από τη νέα εβδομάδα υποχωρεί η αστάθεια, επανέρχονται και πάλι οι βοριάδες και πέφτει η θερμοκρασία.

Προσοχή στους κεραυνούς στη βόρεια Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, από τη Λαμία και πιο βόρεια, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα.