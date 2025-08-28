Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

eurokinissi eurokinissi
Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα θα είναι μία ημέρα όπου θα φυσάει αρκετά έντονα ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Θα κυριαρχήσουν, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο και θα δούμε εντάσεις των βοριάδων ακόμη και στα επίπεδα θυέλλης - 7 με 8 μποφόρ -, κάτι το οποίο θέλει μία προσοχή λόγω εκδήλωσης πυρκαγιών.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αρχίσουν να υποχωρούν αυτοί οι βοριάδες για να δώσουν τη σκυτάλη σε ένα σύστημα κακοκαιρίας, ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο στην ουσία θα μετατραπεί σε μία ψυχρή λίμνη και θα απασχολήσει τη χώρα μας μέσα στο Σάββατο ιδιαίτερα τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεγάλο όγκο νερού κυρίως για τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Σήμερα, το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι τα μεγάλα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο. Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα. Στα βουνά της ηπειρωτικής χώρας, σε ορεινές και ημιορινές εκτάσεις αναμένονται λίγες συννεφιές τις απογευματινές ώρες.

Οι βοριάδες θα φθάνουν σε εντάσεις ακόμα και τα 8 μποφόρ προς τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι αυτοί καθώς αλληλεπιδρούν με ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας, λειτουργούν σαν καταβάτες, δημιουργώντας ξηρή και ζεστή ατμόσφαιρα γι'αυτό και σήμερα περιμένουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες προς το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, τον Πύργο Ηλείας και στο εσωτερικό της δυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Περισσότερη ζέστη στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, κοντά στο μεσημέρι θα προσεγγίσουμε τα επίπεδα θυέλλης και η θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία στα ανατολικά και βόρεια που επιδρούν τα μελτέμια. Η ατμόσφαιρα θα είναι έντονα ξηρή το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν επιδρούν τα μελτέμια, εκτός από τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Ηλιοφάνεια καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας και ο υδράργυρος έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Εδώ και αρκετές ημέρες προσπαθεί μια πολύ θερμή αέρια μάζα από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, να προσεγγίσει και τη χώρα μας. Θα το καταφέρει μέσα στο Σαββατοκύριακο, γι'αυτό και θα σημειωθούν θερμοκρασίες έως και 37 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα ανατολικά τμήματα, καθώς θα περάσει αυτή η κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας - που θα δώσει έντονα φαινόμενα- προς τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, θα στρέψει τους ανέμους σε δυτικούς - βορειοδυτικούς και πλέον ο καταβάτης θα αφορά την ανατολική ηπειρωτική χώρα, όπου θα σημειώνονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.

Από τη νέα εβδομάδα υποχωρεί η αστάθεια, επανέρχονται και πάλι οι βοριάδες και πέφτει η θερμοκρασία.

Προσοχή στους κεραυνούς στη βόρεια Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, από τη Λαμία και πιο βόρεια, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Καλός ο καιρός σήμερα, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία

Καλός ο καιρός σήμερα, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία

Ελλάδα
Κολυδάς για καιρό αρχές Σεπτεμβρίου: Μην παρασύρεστε

Κολυδάς για καιρό αρχές Σεπτεμβρίου: Μην παρασύρεστε

Ελλάδα
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται ψυχρή λίμνη με βροχές και καταιγίδες

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται ψυχρή λίμνη με βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα
Ρεκόρ θερμοκρασιών στο Τόκιο: Πάνω από 35 βαθμούς επί 10 συνεχόμενες ημέρες

Ρεκόρ θερμοκρασιών στο Τόκιο: Πάνω από 35 βαθμούς επί 10 συνεχόμενες ημέρες

Διεθνή

NETWORK

Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ.Α.Μ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αρχικού προϋπολογισμού 186,7 εκ. ευρώ

Νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ.Α.Μ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αρχικού προϋπολογισμού 186,7 εκ. ευρώ

ienergeia.gr
Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

healthstat.gr
Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

healthstat.gr
Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

healthstat.gr
Η LG φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων HVAC

Η LG φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων HVAC

ienergeia.gr
Ν. Φαραντούρης από Κοπεγχάγη: Καμία κοινή πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τα εθνικά συμφέροντα

Ν. Φαραντούρης από Κοπεγχάγη: Καμία κοινή πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τα εθνικά συμφέροντα

ienergeia.gr
SEEF2025: Ενεργειακή Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα Σημείο Καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ε.Ε.

SEEF2025: Ενεργειακή Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα Σημείο Καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ε.Ε.

ienergeia.gr
Οστεοπόρωση και διατροφή: Πώς να ενισχύσετε τα οστά σας με φυσικό τρόπο

Οστεοπόρωση και διατροφή: Πώς να ενισχύσετε τα οστά σας με φυσικό τρόπο

healthstat.gr