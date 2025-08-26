Games
Λαϊκό Λαχείο - 26/8/2025: Ο πίνακας κερδών της 34ης κλήρωσης

Λαϊκό Λαχείο - 26/8/2025: Ο πίνακας κερδών της 34ης κλήρωσης Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο ΟΠΑΠ έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Πέμπτο τζάκποτ σημειώθηκε στην αποψινή 34η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 15925, σειρά η 2η και στοιχείο το Α. Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί και συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.080.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 15925 σε όλες τις σειρές εκτός της 1ης, 2ης και 3ης και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ ο αριθμός 55822 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί με τους αριθμούς 7865, 10649, 26617, 31795, 38682, 42899, 46048, 62969 και 71738.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών.

pinakas-kerdwn_eefb3.jpg

