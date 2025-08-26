Games
Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Τετάρτη – Πορτοκαλί συναγερμός σε Αττική και 4 περιφέρειες (χάρτης)

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Τετάρτη – Πορτοκαλί συναγερμός σε Αττική και 4 περιφέρειες (χάρτης)
Ποιες περιοχές έχουν βαθμό κινδύνου 4 για φωτιά αύριο, Τετάρτη 27 Αυγούστου.

Αττική και άλλες τέσσερις Περιφέρειες αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές αυτές είναι:

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Ικαρίας)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)
Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

O χάρτης επικινδυνότητας για φωτιά την Τετάρτη 27 Αυγούστου

xartis 268 74354

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

