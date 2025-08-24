Games
Μωβ μέδουσες: Γέμισαν οι ελληνικές θάλασσες με τσούχτρες - Πού εντοπίζονται, πώς αντιμετωπίζουμε το τσίμπημα

Μωβ μέδουσες: Γέμισαν οι ελληνικές θάλασσες με τσούχτρες - Πού εντοπίζονται, πώς αντιμετωπίζουμε το τσίμπημα
Δείτε στον χάρτη πού υπάρχουν.

Αυξημένοι είναι οι πληθυσμοί της μωβ μέδουσας (Pelagia noctiluca), της λεγόμενης τσούχτρας, που παρατηρούνται στις ελληνικές ακτές και το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για ένα είδος το οποίο δε θεωρείται πως είναι ξενικό και υπάρχει από πάντα στη Μεσόγειο.

Από το 1982 διαπιστώνεται πως στα ελληνικά νερά η εμφάνισή της με πυκνά σμήνη κάνει κάποιους περιοδικούς κύκλους και κάθε περίπου 12 χρόνια εμφανίζονται για μία περίοδο περίπου δύο ή τριών ετών σε πυκνούς πληθυσμούς και μετά εξαφανίζονται. Είναι από τα πιο σημαντικά είδη μεδουσών στη Μεσόγειο λόγω της ευρείας διάδοσης και της αφθονίας της και κυρίως λόγω της αρνητικής αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο.

Πώς την αναγνωρίζουμε;

Η μωβ μέδουσα έχει ροζ ιώδες χρώμα και μία ομπρέλα με έξι περίπου εκατοστά διάμετρο, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 15 εκατοστά. Διαθέτει οκτώ περιφερειακά νημάτια τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και δύο μέτρα και τέσσερα πλοκάμια.

Λόγω του μικρού της μεγέθους και εάν εντοπιστεί σε μεγαλύτερο βάθος, δεν είναι εύκολα αντιληπτή.

Αν μας αγγίξει ένα περιφερειακό νημάτιο, το τσίμπημα θα είναι ελαφρύ, αν αγγίξουμε και τα πλοκάμια, αυξάνεται η έκκριση της τοξίνης, λόγω της παρουσίας μεγαλύτερου αριθμού κνιδοκύστεων, τότε το τσίμπημα είναι πιο επώδυνο.

Πού εντοπίζονται περισσότερες μωβ μέδουσες;

Πάνω από τις Σποράδες υπάρχει ένα σημείο βάθους 1.000 μέτρων, οπότε και υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης πληθυσμού μωβ μεδουσών. Γι’ αυτό, λοιπόν εμφανίζεται στις Σποράδες οι οποίες είναι σε στόμιο μεταξύ Μαγνησίας και Εύβοιας και με τα ρεύματα μεταφέρεται είτε στον Παγασητικό είτε στον Ευοϊκό.

Ωστόσο, υπάρχουν και σε άλλα σημεία της χώρας.

Δείτε αναλυτικά στον χάρτη.

Πώς αντιμετωπίζεται το τσίμπημα

Εάν κάποιος ή κάποια δεν είναι αλλεργικός ή αλλεργική, στην οποία περίπτωση ένα τσίμπημα χρήζει άλλης αντιμετώπισης, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το τσίμπημα αντιμετωπίζεται με απλά μέσα.

Για την αντιμετώπιση του τσιμπήματος, σε πρώτη φάση χρησιμοποιούμε θαλασσινό νερό και μίας πλαστικής κάρτας για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων.

Παράλληλα, αποτελεσματική είναι η χρήση σόδας. Με ένα μικρό κουτάκι με σόδα και σε αναλογία 1 προς ένα, μπορούμε να φτιάξουμε ένα μείγμα με σόδα και θαλασσινό νερό, να το αφήσουμε για δύο λεπτά πάνω στην περιοχή του τσιμπήματος. Με τη χρήση παγοκύστης απλώς μειώνεται η αίσθηση του πόνου.

Απαγορεύονται:

Το γλυκό νερό

Το ξύδι

Ενώ αναποτελεσματική είναι και η χρήση άμμου.

