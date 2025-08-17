Αγρίνιο: 15χρονη νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Οι Αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα.

Σε κωματώδη κατάσταση βρέθηκε μια 15χρονη, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι που διοργανώθηκε σε χωριό του Βάλτου, στο Αγρίνιο.

Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη πέντε ατόμων, ως υπεύθυνων για τη διοργάνωση του πάρτι, ενώ η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν την προστασία ανηλίκων.

Η 15χρονη κοπέλα, αφού βρέθηκε σε ημικωματώδη κατάσταση σε πάρτι, αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και τελικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.