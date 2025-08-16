Games
Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει

Έρχεται η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα - Πότε και πού θα γίνει Φωτογραφία: Eurokinissi
Οι πρώτοι 40 πάγκοι της απογευματινής λαϊκής θα στηθούν στα δυτικά της πόλης.

Πρεμιέρα κάνει στις 10 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη απογευματινή λαϊκή αγορά στην Ελλάδα, η οποία θα λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι ως και τις 6 το απόγευμα.

Οι πρώτοι 40 πάγκοι της απογευματινής λαϊκής θα στηθούν στα δυτικά της πόλης, στην οδό Κώστα Ρούλια, και θα αναπτύσσονται σε μήκος 300 μέτρων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον Στέλιο Γατσιάτσιο, ταμία της Ομοσπονδίας παραγωγών λαϊκών αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, το νέο εγχείρημα αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα του αγοραστικού χάρτη και να προσφέρει νέες ευκαιρίες για παραγωγούς και καταναλωτές, καθώς, μέχρι στιγμής, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κοινό που δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί τις ώρες λειτουργίας των λαϊκών, λόγω πρωινής εργασίας.

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις με τον δήμο Καλαμαριάς για τη λειτουργία και δεύτερης απογευματινής λαϊκής αγοράς στα ανατολικά της πόλης.

