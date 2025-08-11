Μεγάλη φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Πλησιάζουν σπίτια οι φλόγες

Συναγερμός για φωτιά στη Μεσσήνη: Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φωτιά που ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού στο Δήμο Μεσσήνης.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις προκαλώντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι κάτοικοι είναι σε ετοιμότητα με υδροφόρες και τρακτέρ.

Πριν από λίγη ώρα μάλιστα ήχησε και το «112» με την Πολιτική Προστασία να καλεί περίοικους κι επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

