Φωτιά στη Ροδόπη: Νέο 112 για εκκένωση

Είναι το δεύτερο 112 που στάλθηκε.

Νέο 112 εστάλη για τη φωτιά στη Ροδόπη.

«Ενεργοποίηση 112. Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» γράφει το μήνυμα.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες , μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.