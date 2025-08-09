Games
Ελλάδα

Άρση απαγορευτικού: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν ταξίδεψαν

Άρση απαγορευτικού: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν ταξίδεψαν Φωτογραφία: Eurokinissi
Δίχως προβλήματα σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής.

Κανονικά πραγματοποιούνται σήμερα τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής. Το χθεσινό απαγορευτικό, λόγω των θυελλωδών ανέμων που έφτανε κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ, προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που είχαν προμηθευτεί εισητήρια για τις μετακινήσεις τους.

Ωστόσο χιλιάδες ήταν οι εκδρομείς που κατάφεραν να αναχωρήσουν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα για τους προορισμούς τους. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια με 18719 επιβάτες, για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 51 δρομολόγια με 9440 επιβάτες, από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 9 δρομολόγια με 2616 επιβάτες και τέλος από την Ραφήνα αναχώρησαν 4 πλοία με 1079 επιβάτες.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι καιρικές συνθήκες σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες θα είναι αρκετά καλές. Συνεπώς οι τελευταίοι ταξιδιώτες του Αυγούστου, ενόψει Δεκαπενταύγουστου δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους. Όσων ταξιδιωτών τα δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν χθες εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα της μετακίνησης τους.

