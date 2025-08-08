Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ναύπακτος: Νεκρός 35χρονος εργάτης που έπεσε από σκαλωσιά

Ναύπακτος: Νεκρός 35χρονος εργάτης που έπεσε από σκαλωσιά Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Μεγαλώνει η λίστα των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα. Στη Ναύπακτο ένας 35χρονος έχασε τη ζωή του ενώ έκανε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία.

Ο άνδρας βρισκόταν πάνω σε σκαλωσιά όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Οpen.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ θα πάρουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και συνάδελφους του 35χρονου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Εργατικό δυστύχημα στη Λευκάδα: 55χρονος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από φορτηγό

Εργατικό δυστύχημα στη Λευκάδα: 55χρονος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από φορτηγό

Ελλάδα
Εργατικό δυστύχημα ο θάνατος του ηχολήπτη του Αργυρού: Απαντήσεις και μέτρα ζητούν οι συνάδελφοί του

Εργατικό δυστύχημα ο θάνατος του ηχολήπτη του Αργυρού: Απαντήσεις και μέτρα ζητούν οι συνάδελφοί του

Ελλάδα
Ναύπακτος: Στο νοσοκομείο 50χρονη μετά από τσίμπημα δηλητηριώδους αράχνης

Ναύπακτος: Στο νοσοκομείο 50χρονη μετά από τσίμπημα δηλητηριώδους αράχνης

Ελλάδα
Ναύπακτος: Στο νοσοκομείο 39χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς

Ναύπακτος: Στο νοσοκομείο 39χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς

Ελλάδα

NETWORK

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

healthstat.gr
Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

healthstat.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε την τεχνήτρια νυχιών να σας κόβει τις παρανυχίδες

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε την τεχνήτρια νυχιών να σας κόβει τις παρανυχίδες

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

healthstat.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

ienergeia.gr