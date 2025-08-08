Ναύπακτος: Νεκρός 35χρονος εργάτης που έπεσε από σκαλωσιά

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Μεγαλώνει η λίστα των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα. Στη Ναύπακτο ένας 35χρονος έχασε τη ζωή του ενώ έκανε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία.

Ο άνδρας βρισκόταν πάνω σε σκαλωσιά όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Οpen.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ θα πάρουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και συνάδελφους του 35χρονου.