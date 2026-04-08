Η ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. τιμήθηκε με μια σημαντική διεθνή διάκριση από την Panini SpA στο πλαίσιο της φετινής Sales Day της εταιρείας, λαμβάνοντας το βραβείο “Aldo Hugo Sallustro Award for Excellence in Distribution”. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, που φέρει το όνομα του Aldo Hugo Sallustro, εμβληματικής προσωπικότητας της Panini, καθώς υπήρξε CEO του Ομίλου επί 33 χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος, τη μοναδικότητα και το ιδιαίτερο κύρος του βραβείου. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, τη σταθερά ισχυρή επίδοση της ΠΗΓΑΣΟΣ στη διανομή και την αποτελεσματική της παρουσία στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου της Panini.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία 120 στελεχών του εμπορικού τμήματος της εταιρείας από όλη την Ελλάδα, εκπροσώπων σημαντικών συνεργαζόμενων brands και υψηλόβαθμων στελεχών της Panini από την Ιταλία. Ιδιαίτερη σημασία και συναισθηματική αξία στην εκδήλωση έδωσε και η παρουσία μελών της ιδρυτικής γενιάς της ΠΗΓΑΣΟΣ, τιμώντας με την παρουσία τους τη στενή ιστορική σύνδεση των δύο εταιρειών, καθώς η ιστορία της ΠΗΓΑΣΟΣ ξεκίνησε με την Panini.

Συγκεκριμένα, η ΠΗΓΑΣΟΣ ξεχώρισε για την ισχυρή εφοδιαστική της υποδομή, την αποτελεσματική οργάνωση της διανομής και τη συνεπή υποστήριξη του δικτύου λιανικής, στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον κομβικό της ρόλο στην ελληνική αγορά.

Ανάμεσα στις ενότητες της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και η νέα συλλογή αυτοκόλλητων και καρτών για το FIFA World Cup 2026, η οποία κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά από τις αρχές Μαρτίου, με αποκλειστικό διανομέα την ΠΗΓΑΣΟΣ. Κατά την παρουσίαση, ο δημοσιογράφος Γιώργος Θαναηλάκης, η φωνή της Panini στην Ελλάδα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της ΠΗΓΑΣΟΣ ως συνδετικού κρίκου ανάμεσα στη διεθνή συλλεκτική εμπειρία της Panini και το ελληνικό κοινό.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του σχεδιασμού της ΠΗΓΑΣΟΣ για το προσεχές διάστημα σε σχέση με το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο των συνεργαζόμενων brands και οίκων της, με έμφαση στις πρωτοβουλίες και τις νέες κυκλοφορίες που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία τους στην αγορά.

Ο Χάρης Ακζώτης, Γενικός Διευθυντής της ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε., δήλωσε: «Η φετινή Sales Day ήταν πάνω απ’ όλα αφιερωμένη στους ανθρώπους της ΠΗΓΑΣΟΣ, που με συνέπεια, αφοσίωση και καθημερινή προσπάθεια στηρίζουν την πορεία και την ανάπτυξή μας σε όλη την Ελλάδα. Η τιμητική διάκριση από την Panini μάς γεμίζει υπερηφάνεια, γιατί αναγνωρίζει έμπρακτα τη δύναμη της ομάδας μας, την ποιότητα της δουλειάς μας και τη σταθερή αξία των συνεργασιών που χτίζουμε. Συνεχίζουμε με την ίδια δέσμευση, επενδύοντας στους ανθρώπους μας και στην ανάπτυξη των brands που μας εμπιστεύονται».