Επί...κεφαλής ο τομέας κομμωτικής των Ανωτέρων Σχολών Άλφα μεταξύ σχολών από όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Δύο ακόμα ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο Τομέας Κομμωτικής Τέχνης των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης στο 14ο Φεστιβάλ Κομμωτικής που διοργάνωσε το Σωματείο Κομμωτών Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου!

Ο λόγος για τη 2η θέση που κατέκτησαν οι σπουδάστριες από την ειδικότητα «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης», Ιωάννα Ζαφειρίδου και Κωνσταντίνα Φερεντίνου, στις κατηγορίες «Βραδινό Χτένισμα» και «Πλέξη» αντίστοιχα, στο πλαίσιο ενός απαιτητικού διαγωνισμού με έντονο ανταγωνισμό, καθώς όλες οι συμμετοχές ήταν υψηλού επιπέδου.

Το 14ο Φεστιβάλ Κομμωτικής Τέχνης διεξήχθη στο Holiday Inn και προσέφερε μια εξαιρετική εμπειρία με διαγωνισμούς, creative teams, επιδείξεις μόδας μαλλιών και δημιουργικά looks, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό του ως η μεγαλύτερη γιορτή κομμωτικής στην Ελλάδα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης θέτουν γερά θεμέλια για το επαγγελματικό μέλλον των σπουδαστών τους. Παρέχουν κορυφαία κατάρτιση σε συνδυασμό με ρεκόρ απορρόφησης στην αγορά εργασίας 98% στην Κομμωτική και σε ακόμα 5 περιζήτητες ειδικότητες Ομορφιάς & Μόδας, αποτελώντας τον κυρίαρχο της Ανώτερης Εκπαίδευσης στα επαγγέλματα Ομορφιάς!

Για περισσότερες πληροφορίες: